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„Sunt primul responsabil!”. Cristian Chivu rupe tăcerea după meciul de coșmar cu 7 goluri pe San Siro și dă un verdict dur

Cristian Chivu și-a asumat vina pentru înfrângerea Interului cu Club Brugge, scor 3-4, din Liga Campionilor. Antrenorul român a spus că „schimbarea trebuie să pornească de la mine, eu sunt primul responsabil”, în conferința de dinaintea meciului de sâmbătă, de la Bologna.
„Sunt primul responsabil!”. Cristian Chivu rupe tăcerea după meciul de coșmar cu 7 goluri pe San Siro și dă un verdict dur
Andreea Tobias
16 oct. 2026, 15:46, Sport
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„Castelul s-a prăbușit când am primit al doilea gol”, a explicat Chivu, potrivit La Gazzetta dello Sport. Tehnicianul a cerut echipei să nu uite lucrurile bune din prima oră de joc cu belgienii, când Interul a fost în meci și a avut două ocazii mari.

Ce s-a întâmplat cu Bruges

Interul a pierdut marți, pe San Siro, cu 4-3 în fața lui Club Brugge, a doua înfrângere din faza principală a Ligii Campionilor, după 1-2 cu Real Madrid. Chivu spune că echipa a intrat în dificultate atunci când a cedat mental: „Am pierdut certitudini, am creat confuzie și am reacționat din instinct, fără organizare”.

Antrenorul român a adăugat că trebuie privită ca un episod. „Nicio dramă pentru o înfrângere”, a spus el. „Nimeni nu ne așteaptă, nu trebuie să ne plângem de milă.”

Chivu a cerut ca toți cei unsprezece jucători să aibă același obiectiv în faza defensivă și a lăudat grupul: „Am de-a face cu un grup de jucători minunați, care se adaptează la orice le cer”.

Fără Lautaro la Bologna

Vestea proastă e accidentarea căpitanului Lautaro Martinez, descoperită după meciul cu Bruges, în care argentinianul marcase. „Nu sunt medic, mi s-a spus că probabil va reveni după pauza competițională”, a explicat Chivu.

În atac, Interul se poate baza pe Ange-Yoan Bonny. „M-a impresionat. Calitatea lui e mereu acolo, s-a deblocat în Liga Campionilor și în campionat. Va veni și momentul lui ca titular”, a spus antrenorul.

Lider în Serie A

Dacă în Europa Interul are probleme, în campionat merge foarte bine: cinci victorii și un egal în șase etape, fără nicio înfrângere. Doar Lazio lui Gennaro Gattuso are tot atâtea puncte.

Bologna – Inter se joacă sâmbătă, 17 octombrie, pe stadionul Dall’Ara, de la ora 18:00 în Italia (19:00, ora României), în etapa a șaptea. Bologna a obținut săptămâna trecută prima victorie din campionat, 2-1 la Lecce.

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