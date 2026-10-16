„Sunt primul responsabil!”. Cristian Chivu rupe tăcerea după meciul de coșmar cu 7 goluri pe San Siro și dă un verdict dur

„Castelul s-a prăbușit când am primit al doilea gol”, a explicat Chivu, potrivit La Gazzetta dello Sport. Tehnicianul a cerut echipei să nu uite lucrurile bune din prima oră de joc cu belgienii, când Interul a fost în meci și a avut două ocazii mari.

Ce s-a întâmplat cu Bruges

Interul a pierdut marți, pe San Siro, cu 4-3 în fața lui Club Brugge, a doua înfrângere din faza principală a Ligii Campionilor, după 1-2 cu Real Madrid. Chivu spune că echipa a intrat în dificultate atunci când a cedat mental: „Am pierdut certitudini, am creat confuzie și am reacționat din instinct, fără organizare”.

Antrenorul român a adăugat că trebuie privită ca un episod. „Nicio dramă pentru o înfrângere”, a spus el. „Nimeni nu ne așteaptă, nu trebuie să ne plângem de milă.”

Chivu a cerut ca toți cei unsprezece jucători să aibă același obiectiv în faza defensivă și a lăudat grupul: „Am de-a face cu un grup de jucători minunați, care se adaptează la orice le cer”.

Fără Lautaro la Bologna

Vestea proastă e accidentarea căpitanului Lautaro Martinez, descoperită după meciul cu Bruges, în care argentinianul marcase. „Nu sunt medic, mi s-a spus că probabil va reveni după pauza competițională”, a explicat Chivu.

În atac, Interul se poate baza pe Ange-Yoan Bonny. „M-a impresionat. Calitatea lui e mereu acolo, s-a deblocat în Liga Campionilor și în campionat. Va veni și momentul lui ca titular”, a spus antrenorul.

Lider în Serie A

Dacă în Europa Interul are probleme, în campionat merge foarte bine: cinci victorii și un egal în șase etape, fără nicio înfrângere. Doar Lazio lui Gennaro Gattuso are tot atâtea puncte.

Bologna – Inter se joacă sâmbătă, 17 octombrie, pe stadionul Dall’Ara, de la ora 18:00 în Italia (19:00, ora României), în etapa a șaptea. Bologna a obținut săptămâna trecută prima victorie din campionat, 2-1 la Lecce.