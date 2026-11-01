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Un tânăr din Hunedoara, reținut după ce ar fi amenințat un bărbat cu un cuțit

Un bărbat din județul Hunedoara a fost reținut, duminică, de polițiști, după ce ar fi amenințat un localnic cu un cuțit, după o ceartă izbucnită într-un local din orașul Uricani.
Un tânăr din Hunedoara, reținut după ce ar fi amenințat un bărbat cu un cuțit
Imagine cu scop ilustrativ/sursa foto: Pexels
Daiana Rob
01 nov. 2026, 14:29, Social
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„Un conflict izbucnit într-un local din orașul Uricani a fost urmat de un incident, în care un tânăr ar fi amenințat un alt localnic cu un cuțit. Polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112, au efectuat verificări și au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a celui bănuit de comiterea faptelor”, transmite IPJ Hunedoara.

Incidentul s-a petrecut, duminică dimineață, în jurul orei 01:00. A fost sesizat prin apel la 112.

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 24 de ani l-ar fi atacat cu un cuțit pe un vecin de 49 de ani, după ce s-au luat la ceartă în bar.

„Ulterior, după ce unul dintre bărbați a părăsit localul, celălalt l-ar fi așteptat pe podul de la intersecția străzilor Republicii și Muncii, unde l-ar fi amenințat cu acte de violență, folosind un cuțit cu lama de aproximativ 16,5 centimetri”, potrivit IPJ Hunedoara.

Tânărul de 24 de ani a fost reținut de polițiști. Acesta se află în centrul de reținere și arestare preventivă al Poliției Deva.

Poliția a întocmit, în cauză, un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

„Polițiștii tratează cu fermitate sesizările privind faptele de violență și intervențiile care vizează siguranța cetățenilor, acționând pentru prevenirea și combaterea comportamentelor antisociale și pentru tragerea la răspundere a celor care încalcă legea”, transmite IPJ Hunedoara.

Oamenii legii recomandă ca persoanele implicate în conflicte să evite escaladarea lor, să nu recurgă la amenințări sau la violență, dar și să solicite sprijinul autorităților atunci când se simt în pericol.

De asemenea, portul obiectelor periculoase fără drept poate atrage răspunderea penală, potrivit IPJ Hunedoara.

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