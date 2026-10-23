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Elev fotografiat cu un cuțit într-o sală de clasă din Timiș. Imaginile, postate pe internet

Polițiștii din Timiș fac cercetări după ce un elev de 13 ani apare într-o fotografie cu un cuțit într-o sală de clasă a unei școli din Timișoara. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare.
Elev fotografiat cu un cuțit într-o sală de clasă din Timiș. Imaginile, postate pe internet
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
23 oct. 2026, 12:56, Social
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IPJ Timiș a transmis că polițiștii au fost sesizați joi de reprezentanții unei școli din Timișoara cu privire la apariția, în mediul online, a unei fotografii în care un elev de 13 ani ar fi fost surprins într-o sală de clasă, având în mână un cuțit.

Din primele verificări făcute de polițiști a reieșit că fotografia ar fi fost făcută miercuri și ar fi fost distribuită pe o platformă de socializare.

La momentul sesizării, în școală se aflau deja polițiști care desfășurau activități cu caracter preventiv, în scopul creșterii gradului de siguranță în mediul școlar.

Aceștia au început verificări, în colaborare cu reprezentanții școlii, și au identificată sala de clasă în care ar fi fost realizată fotografia, precum și elevul în cauză, în vârstă de 13 ani.

Totodată, au fost purtate discuții cu elevi și reprezentanți ai școlii, fiind efectuate verificări inclusiv cu privire la împrejurările în care a fost realizată fotografia și la distribuirea acesteia în mediul online.

Tatăl copilului a discutat, de asemenea, la școală discuții cu polițiștii. Acesta a precizat că nu ar avea cunoștință ca fiul său să dețină un cuțit, exprimându-și regretul cu privire la situația creată.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, iar cercetările continuă.

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