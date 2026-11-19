Sancțiunea a fost anunțată joi de Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU), organismul responsabil cu investigarea și combaterea dopajului în atletism. Peres Jepchirchir, în vârstă de 33 de ani, a acceptat încălcarea regulamentului antidoping și consecințele acesteia, după ce inițial negase că ar fi folosit substanța interzisă.

Proba care a dus la depistarea dopajului a fost recoltată în Kenya, înaintea participării sale la Maratonul de la Sydney, din 30 august 2026. Rezultatul analizei a fost comunicat pe 17 septembrie și a indicat prezența EPO. În aceeași zi, Jepchirchir a negat utilizarea substanței și a declarat că nu știe cum a apărut rezultatul pozitiv.

Ulterior, atleta a semnat un document prin care a recunoscut încălcarea regulilor antidoping și a acceptat sancțiunile.

Victoria de la Sydney, anulată

Una dintre consecințele deciziei este anularea tuturor rezultatelor obținute de Jepchirchir începând cu 17 iulie 2026, inclusiv victoria de la Maratonul de la Sydney. Kenyanca câștigase cursa cu timpul de 2 ore, 18 minute și 31 de secunde, la peste trei minute în fața compatrioatei sale Irine Cheptai.

Organizatorii competiției au anunțat că Irine Cheptai urmează să fie declarată câștigătoarea ediției din 2026, după deschiderea perioadei de contestare a deciziei.

În plus, conform regulamentului circuitului Abbott World Marathon Majors, sportivii sancționați pentru dopaj cu suspendări de cel puțin trei luni sunt excluși pe viață din cele opt maratoane majore ale circuitului: Sydney, New York, Boston, Chicago, Tokyo, Berlin, Londra și Cape Town.

O carieră cu titluri olimpice și mondiale

Peres Jepchirchir este una dintre cele mai importante atlete ale probei de maraton din ultimii ani. Ea a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 și titlul la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo, în 2025, cu timpul de 2:24:43.

Kenyanca a obținut și victorii în unele dintre cele mai prestigioase maratoane din lume: New York, în 2021, Boston, în 2022, și Londra, în 2024. Triumful de la Sydney, din august 2026, era cel mai recent succes important din palmaresul său.

Ce este EPO și cum influențează performanța sportivă

Eritropoietina (EPO) este un hormon produs în mod natural de organism, în principal la nivelul rinichilor, care stimulează producția de globule roșii. Acestea transportă oxigenul către mușchi, iar creșterea numărului lor poate îmbunătăți capacitatea de efort și rezistența fizică.

Utilizarea artificială a EPO este interzisă în sport, deoarece poate oferi un avantaj nepermis în probele de anduranță, precum maratonul și ciclismul.