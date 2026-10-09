La 80 de ani, vrea să devină primul om care aleargă un maraton în opt decenii diferite ale vieții

Americanul tocmai a împlinit 80 de ani și urma să încerce performanța în acest weekend, însă un accident neașteptat i-a dat planurile peste cap.

Burfoot s-a accidentat la gleznă în timpul unei ședințe foto și nu va mai putea lua startul la maratonul din Connecticut, relatează publicația spaniolă Marca.

Primul maraton l-a alergat la 18 ani

Născut în august 1946, Amby Burfoot a început să alerge maratoane de foarte tânăr. Avea numai 18 ani când a parcurs pentru prima dată distanța clasică de 42,195 kilometri.

În 1966, la vârsta de 20 de ani, americanul a câștigat Maratonul de la Philadelphia, pe care l-a încheiat în 2 ore, 24 de minute și 43 de secunde.

Cea mai importantă victorie a carierei sale a venit doi ani mai târziu. În 1968, Burfoot s-a impus la prestigiosul Maraton de la Boston, cu timpul de 2:22:17.

Tot în acel an ar fi putut lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Ciudad de México, însă o accidentare suferită înaintea selecției americane l-a împiedicat să participe.

În decembrie 1968, Burfoot a terminat pe locul cinci Maratonul de la Fukuoka, în Japonia. Timpul său, 2:14:28, a fost la numai o secundă de recordul american al perioadei.

A ales jurnalismul, dar nu a renunțat niciodată la alergare

Burfoot nu a continuat ulterior o carieră profesionistă în atletism. După perioada în care a concurat pentru Wesleyan University, americanul s-a orientat spre jurnalism.

Sportul a rămas însă o componentă importantă a carierei sale profesionale: timp de mulți ani, Burfoot a fost redactor-șef al cunoscutei publicații Runner’s World.

În paralel, a continuat să participe constant la maratoane.

Chiar și acum, la 80 de ani, fostul campion aleargă aproximativ zece kilometri de patru sau cinci ori pe săptămână.

O accidentare banală i-a amânat performanța

Burfoot urma să participe sâmbătă la maratonul din Connecticut, la aproximativ două luni după împlinirea vârstei de 80 de ani. Astfel, ar fi putut deveni primul bărbat despre care există informații că a alergat cel puțin un maraton în opt decenii diferite ale vieții.

Planul a fost amânat după un incident petrecut în timpul unei ședințe foto de promovare a cursei. În timp ce alerga pe plajă, Burfoot și-a sucit glezna și nu mai poate lua startul.

Accidentarea pare însă să amâne, nu să încheie tentativa sa. Americanul continuă să participe inclusiv la Maratonul de la Boston. În aprilie 2026, la 79 de ani, a terminat celebra cursă în 5 ore, 17 minute și 16 secunde.

Pentru Burfoot, următorul maraton terminat după împlinirea vârstei de 80 de ani ar putea transforma o carieră începută în adolescență într-o performanță care se întinde pe opt decenii ale vieții.