Jared Kushner susține că a încercat să-l determine pe președintele american Donald Trump să înceteze să-l „atace” pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unor dezvăluiri făcute publicației New York Magazine.

Kushner mai spune că empatizează cu Zelenski, dar consideră că obiceiul liderilor ucraineni de a negocia în public este contraproductiv, notează publicația.

Jared Kushner consideră că a acționat în interesul Ucrainei, încercând să pună capăt acestui „război îngrozitor” prin orice mijloace posibile, scrie revista. Acest lucru a inclus încercarea de a-l convinge pe Trump „să nu-l mai atace pe Zelenski”.

După o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, în septembrie, Kushner și emisarul Steve Witkoff au călătorit la Kiev cu trenul. A fost prima lor vizită în zona de război.

Negocieri în public

Potrivit articolului, atunci când Kushner a transmis unei delegații ucrainene, la Miami, că Trump ar accepta oferta lui Putin de a furniza motorină în schimbul ridicării sancțiunilor, Zelenski a protestat, afirmând că Ucraina este transformată în victimă. Trump a replicat că Ucraina ar trebui „să-și aleagă un nou președinte”.

„Oricine a participat la negocieri serioase știe că, până nu ajungi la un da, totul este un nu. Pozițiile maximaliste care ajung în presă au puțină legătură cu pozițiile reale de negociere sau cu rezultatele finale”, a declarat Kushner pentru revistă.

Kushner: „resetarea” relațiilor dintre Rusia și Europa este „marele premiu” al eforturilor de pace

Jared Kushner mai spune că își dorește ca Ucraina să aibă parte de un viitor mai bun, în cazul în care războiul se va încheia.

„Ceea ce am încercat să-i arăt lui Zelenski este: Hai să găsim o modalitate prin care, dacă reușești să oprești războiul și să obții o garanție solidă de securitate pentru Ucraina, să te concentrezi imediat pe economie și să fii cel care reconstruiește țara”, a spus el.

„Marele premiu”, a adăugat Kushner, nu este un armistițiu, ci „o resetare a relației dintre Rusia și Europa, astfel încât să nu mai existe această agresiune constantă”.

Unii experți sunt sceptici, rezultatele nu apar

Fiona Hill, fost oficial american, a declarat pentru revistă că Putin „încearcă să-i seducă pe Jared și pe alții prin intermediul unor afaceri”. „Nu-i înțeleg absolut deloc pe ucraineni”, a spus ea.

În articol se mai menționează că oferirea de stimulente lui Putin, concomitent cu exercitarea de presiuni asupra lui Zelenski, a dus la foarte puține concesii din partea Rusiei.

Kushner și Witkoff conduc echipa Washingtonului care încearcă să obțină un acord între Rusia și Ucraina. Discuțiile purtate recent la Abu Dhabi nu au dus la niciun progres semnificativ.