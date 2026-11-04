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Avionul prăbușit în Florida, cu nouă persoane la bord, a început să se dezintegreze în aer. Ce au descoperit anchetatorii

Anchetatorii americani au recuperat fragmente din sistemul de control al avionului privat Learjet 60, prăbușit duminică în Florida, accident în care au murit nouă persoane. Unele piese au fost găsite la peste șase kilometri de locul impactului, confirmând că aeronava pierduse componente înainte să atingă solul.
Avionul prăbușit în Florida, cu nouă persoane la bord, a început să se dezintegreze în aer. Ce au descoperit anchetatorii
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
04 nov. 2026, 13:47, Social
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Descoperirea reprezintă un indiciu important pentru ancheta National Transportation Safety Board (NTSB), însă specialiștii nu au stabilit dacă desprinderea pieselor a provocat pierderea controlului sau a fost consecința coborârii violente, relatează Associated Press. Avionul plecase din Austin, Texas, cu destinația Bahamas. La bord se aflau șapte pasageri și doi membri ai echipajului. Aeronava s-a prăbușit pe 1 noiembrie în Greenacres, lângă West Palm Beach, după ce piloții au raportat turbulențe puternice și acumulări de gheață.

Piese din coada avionului, descoperite la șase kilometri de impact

Anchetatorii au identificat trei fragmente din profundorul stâng, o componentă a cozii care controlează înclinarea avionului în sus și în jos. Piesele au fost găsite la distanțe cuprinse între aproximativ doi și 6,1 kilometri de craterul produs la impact.

Tom Chapman, membru al NTSB, a explicat că descoperirea nu indică automat o defecțiune care să fi provocat accidentul. La vitezele extreme atinse în timpul căderii, aeronava ar fi putut deveni imposibil de redresat chiar dacă profundorul rămânea intact.

Expertul în siguranță aviatică Jeff Guzzetti consideră că desprinderea componentelor ar putea fi efectul coborârii violente. Distanța la care au fost găsite sugerează că acestea s-ar fi rupt relativ aproape de sol. Fostul investigator NTSB John Goglia a avansat o altă ipoteză: o încercare bruscă de redresare ar fi putut suprasolicita structura cozii. Niciuna dintre aceste explicații nu reprezintă, deocamdată, o concluzie oficială.

Ce s-a întâmplat în ultimele minute ale zborului

NTSB analizează și rolul condițiilor meteorologice în pierderea controlului asupra avionului. Copilotul a raportat turbulențe care provocau variații de altitudine de peste 200 de metri, precum și acumulări de gheață pe aeronavă.

Avionul zbura la aproximativ 10.700 de metri când echipajul a solicitat permisiunea să urce la 11.300 de metri, pentru a evita vremea nefavorabilă. La scurt timp după aprobarea manevrei, aeronava a intrat într-o coborâre necontrolată.

Documentele de întreținere indică existența unui înregistrator vocal, dar anchetatorii nu au confirmat dacă dispozitivul se afla la bord în momentul accidentului. Ploile abundente îngreunează recuperarea resturilor. Craterul s-a umplut cu apă, iar unele componente ar putea fi încă scufundate.

Ancheta ar putea dura mai mult de un an

Specialiștii vor analiza piesele recuperate, înregistrările radio, datele meteorologice și istoricul întreținerii aeronavei. Vor fi audiați și reprezentanții companiei care opera zborul. NTSB urmează să publice un raport preliminar în aproximativ o lună. Acesta va prezenta împrejurările accidentului, fără să stabilească o cauză definitivă. Raportul final, care va include concluziile privind prăbușirea și eventualele recomandări de siguranță, ar putea fi finalizat în 12–18 luni.

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