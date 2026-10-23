Peste 283.000 de euro la Noroc. Reporturile pentru tragerile Loto de duminică

Suma suplimentară vine după ce un jucător a avut noroc și a câștigat premiul cel mare de la Loto 6/49 la tragerea de joi, 22 octombrie.
Suma suplimentară vine după ce un jucător a avut noroc și a câștigat premiul cel mare de la Loto 6/49 la tragerea de joi, 22 octombrie.
Biletul a fost jucat pe o aplicație mobilă. Este al treilea câștig de categoria I la Loto 6/49 în acest an.
La aceleași trageri de joi, Loteria a acordat în total 23.100 de câștiguri, în valoare de peste 19,78 milioane de lei. La Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I, de 289.656 de lei, pe un bilet jucat online.
Reportul cumulat de la Noroc depășește 1,51 milioane de lei, adică peste 283.000 de euro. La Joker, categoria I are un report de peste 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar categoria a II-a, de peste 289.700 de lei.
La Loto 5/40, reportul de la categoria a II-a depășește 39.300 de lei, iar la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 68.700 de lei.