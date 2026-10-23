Peste 283.000 de euro la Noroc. Reporturile pentru tragerile Loto de duminică

Suma suplimentară vine după ce un jucător a avut noroc și a câștigat premiul cel mare de la Loto 6/49 la tragerea de joi, 22 octombrie. Biletul norocos, completat cu trei variante simple, a costat 24,50 lei și a adus un câștig de 17.760.754,40 de lei, adică peste 3,32 milioane de euro, a anunțat Loteria Română.

Biletul a fost jucat pe o aplicație mobilă. Este al treilea câștig de categoria I la Loto 6/49 în acest an.

La aceleași trageri de joi, Loteria a acordat în total 23.100 de câștiguri, în valoare de peste 19,78 milioane de lei. La Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I, de 289.656 de lei, pe un bilet jucat online.

Tragerile Loto de duminică: Reportul cumulat de la Noroc depășește 1,51 milioane de lei

Reportul cumulat de la Noroc depășește 1,51 milioane de lei, adică peste 283.000 de euro. La Joker, categoria I are un report de peste 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar categoria a II-a, de peste 289.700 de lei.

La Loto 5/40, reportul de la categoria a II-a depășește 39.300 de lei, iar la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 68.700 de lei.