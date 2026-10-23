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Peste 283.000 de euro la Noroc. Reporturile pentru tragerile Loto de duminică

La tragerile Loto de duminică, 25 octombrie, jucătorii pot câștiga la Noroc un report cumulat de peste 1,51 milioane de lei. Loteria Română suplimentează și fondul de câștiguri de la categoria I Loto 6/49 cu 500.000 de lei.
Peste 283.000 de euro la Noroc. Reporturile pentru tragerile Loto de duminică
sursa foto: pixabay
Andreea Tobias
23 oct. 2026, 10:51, Social
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Suma suplimentară vine după ce un jucător a avut noroc și a câștigat premiul cel mare de la Loto 6/49 la tragerea de joi, 22 octombrie.

Biletul norocos, completat cu trei variante simple, a costat 24,50 lei și a adus un câștig de 17.760.754,40 de lei, adică peste 3,32 milioane de euro, a anunțat Loteria Română.

Biletul a fost jucat pe o aplicație mobilă. Este al treilea câștig de categoria I la Loto 6/49 în acest an.

La aceleași trageri de joi, Loteria a acordat în total 23.100 de câștiguri, în valoare de peste 19,78 milioane de lei. La Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I, de 289.656 de lei, pe un bilet jucat online.

Tragerile Loto de duminică: Reportul cumulat de la Noroc depășește 1,51 milioane de lei

Reportul cumulat de la Noroc depășește 1,51 milioane de lei, adică peste 283.000 de euro. La Joker, categoria I are un report de peste 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar categoria a II-a, de peste 289.700 de lei.

La Loto 5/40, reportul de la categoria a II-a depășește 39.300 de lei, iar la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 68.700 de lei.

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