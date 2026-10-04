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Loto 6/49: Report de peste 2,2 milioane de euro la tragerile de duminică. Premii importante și la Noroc și Joker

Loteria Română a anunțat reporturi de peste 2,2 milioane de euro la Loto 6/49, peste 1,6 milioane de euro la Joker și peste 1,03 milioane de euro la Noroc. Tragerile vor avea loc în seara zilei de duminică.
Loto 6/49: Report de peste 2,2 milioane de euro la tragerile de duminică. Premii importante și la Noroc și Joker
Petronela Dumitrescu
04 oct. 2026, 09:45, Social
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Premii de zeci de milioane de lei sunt puse în joc la tragerile loto de duminică, 4 octombrie.

La Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 11,85 milioane de lei (peste 2,24 milioane de euro) la categoria I. La Noroc, reportul cumulat de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro).

La Joker, categoria I, se înregistrează un report de peste 8,46 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul depășește 299.000 de lei.

La Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 95.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste două milioane de lei (390.000 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 56.100 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 478.700 de lei (peste 90.700 de euro).

Bilanțul tragerilor precedente

Noua sesiune vine după ce, la tragerile de joi, Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri, a căror valoare totală a depășit 1,5 milioane de lei.

Printre marile câștiguri ale serii precedente s-a numărat cel de categoria a III-a la Joker, în valoare de peste 52.000 de lei.

Extragerile vor avea loc duminică seara, începând cu ora 18:30.

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