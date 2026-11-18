Incidentul s-a petrecut în Cheile Dâmbovicioarei.

„Stânca este umedă, alunecoasă, iar persoana nu este echipată corespunzător pentru o astfel de coborâre, existând riscul producerii unui accident”, transmite Salvamont Argeș.

La acțiunea de salvare participă echipa aflată în serviciul de tură operativă la Baza Salvamont.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să nu se aventureze pe stânci sau pe trasee pe care nu au pregătire să le parcurgă.

„Nu subestimați riscurile generate de umezeală. O simplă deplasare pe o suprafață udă poate deveni extrem de periculoasă”, au mai transmis salvamontiștii.