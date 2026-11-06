Reporturi de peste 3,47 milioane de lei la Loto 6/49 și de peste 1,31 milioane de lei la Joker. Când au loc următoarele extrageri

Duminică vor avea loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.

Reporturi la Loto 6/49 și Noroc pentru extragerile din 8 noiembrie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,47 milioane de lei, echivalentul a peste 649.900 de euro.

La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 1,91 milioane de lei, respectiv peste 358.400 de euro.

Premii de peste 1,31 milioane de lei la Joker și reporturi la celelalte jocuri

La Joker, la categoria I, este în joc un report de peste 1,31 milioane de lei, echivalentul a peste 246.100 de euro.

La aceeași extragere, la categoria a II-a, reportul depășește 474.200 de lei, respectiv aproximativ 88.800 de euro, în timp ce la categoria a III-a este de peste 39.800 de lei.

La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 56.400 de lei.

La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 345.200 de lei, echivalentul a peste 64.600 de euro. La Super Noroc, premiul de la categoria I a ajuns la peste 527.400 de lei, respectiv peste 98.700 de euro.

Un câștig de peste 85.000 de lei la Loto 5/40

La tragerea de joi, 5 noiembrie, la Loto 5/40, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 85.007,50 lei.

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma oficială bilete.loto.ro.

Următoarele extrageri organizate de Loteria Română sunt programate duminică, 8 noiembrie 2026, pentru toate cele șase jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.