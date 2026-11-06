Reporturi de peste 3,47 milioane de lei la Loto 6/49 și de peste 1,31 milioane de lei la Joker. Când au loc următoarele extrageri

Duminică vor avea loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,47 milioane de lei, echivalentul a peste 649.900 de euro.
La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 1,91 milioane de lei, respectiv peste 358.400 de euro.
La Joker, la categoria I, este în joc un report de peste 1,31 milioane de lei, echivalentul a peste 246.100 de euro.
La aceeași extragere, la categoria a II-a, reportul depășește 474.200 de lei, respectiv aproximativ 88.800 de euro, în timp ce la categoria a III-a este de peste 39.800 de lei.
La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 56.400 de lei.
La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 345.200 de lei, echivalentul a peste 64.600 de euro. La Super Noroc, premiul de la categoria I a ajuns la peste 527.400 de lei, respectiv peste 98.700 de euro.
La tragerea de joi, 5 noiembrie, la Loto 5/40, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 85.007,50 lei.
Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma oficială bilete.loto.ro.
Următoarele extrageri organizate de Loteria Română sunt programate duminică, 8 noiembrie 2026, pentru toate cele șase jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.