Report de peste 1,97 milioane de lei la Loto 6/49, categoria I. Când au loc următoarele trageri

La tragerea Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,97 milioane de lei (peste 369.000 de euro). La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 1,67 milioane de lei.

La Joker, categoria I, este în joc un report de peste 892.000 de lei (peste 166.800 de euro). Totodată, la categoria a II-a, reportul depășește 382.900 de lei (peste 71.600 de euro).

La Loto 5/40, categoria I, reportul este de peste 175.200 de lei (peste 32.700 de euro), iar la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 520.200 de lei (peste 97.300 de euro).

Ce premii au fost acordate la ultimele trageri Loto

La tragerile loto de joi, 29 octombrie, Loteria Română a acordat 11.787 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria a II-a, au fost înregistrate două câștiguri, în valoare de 107.627,68 de lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro, iar celălalt la o agenție loto din Adjud, județul Vrancea.

La ce oră sunt transmise tragerile Loto

Tragerile de duminică, 1 noiembrie, vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.