Un pixel invizibil din e-mail poate arăta expeditorului când citești mesajul. Noile reguli care schimbă folosirea acestei tehnologii

Nu este vorba despre o tehnologie nouă. Pixelii de urmărire sunt folosiți de foarte mult timp în marketingul prin e-mail, însă mulți destinatari nu știu că există, scrie Il Post. În Italia, companiile care le utilizează trebuie să respecte, din 29 octombrie, instrucțiuni mai stricte privind informarea utilizatorilor și obținerea consimțământului. Schimbarea explică de ce numeroase persoane abonate la newslettere au primit în ultimele zile notificări despre prelucrarea datelor personale.

Cum poate afla cineva dacă ai deschis un e-mail

Un pixel de urmărire este, de regulă, o imagine minusculă și transparentă, integrată în mesaj. Imaginea nu se află neapărat în e-mail, ci pe un server extern. Când destinatarul deschide mesajul și aplicația încarcă imaginea, serverul primește o solicitare. Aceasta poate furniza informații despre momentul deschiderii, numărul accesărilor și, în anumite condiții, date tehnice despre dispozitiv sau conexiune.

Ce s-a schimbat în Italia pe 29 octombrie

Autoritatea italiană pentru protecția datelor, Garante, a adoptat pe 17 aprilie 2026 instrucțiuni privind folosirea pixelilor de urmărire în corespondența electronică. Documentul a fost publicat oficial pe 29 aprilie, iar operatorii au primit șase luni pentru a se conforma.

Termenul s-a încheiat joi, 29 octombrie. Potrivit noilor instrucțiuni, utilizatorii trebuie informați despre datele colectate și scopul urmăririi. Atunci când este necesar consimțământul, acesta trebuie obținut înainte de utilizarea tehnologiei și poate fi retras ulterior.

Există și excepții, inclusiv pentru anumite operațiuni de securitate sau statistici agregate care nu permit urmărirea individuală. O persoană poate refuza monitorizarea deschiderii mesajelor fără să renunțe la newsletterul respectiv. Cele două opțiuni sunt distincte: una privește primirea e-mailurilor, cealaltă colectarea informațiilor despre citirea lor.

Sunt valabile aceleași reguli și în România?

Protecția împotriva urmăririi neautorizate nu este exclusiv italiană. GDPR se aplică în întreaga Uniune Europeană, iar Directiva ePrivacy stabilește reguli privind accesarea informațiilor de pe dispozitivele utilizatorilor. În 2024, Comitetul European pentru Protecția Datelor a inclus explicit pixelii de urmărire în explicațiile sale despre tehnologiile vizate de normele ePrivacy.

Companiile care folosesc asemenea instrumente în România trebuie să respecte legislația aplicabilă protecției datelor și confidențialității comunicațiilor. Practic, utilizatorii pot verifica informațiile privind confidențialitatea furnizate de expeditor și opțiunile disponibile pentru retragerea consimțământului. Blocarea încărcării automate a imaginilor externe poate limita, de asemenea, unele forme de urmărire.