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Escrocherie uriașă în cimitirele din București: patru persoane au obținut sute de mii de lei de la victime

Patru persoane au fost trimise în judecată după ce, timp de un an, ar fi înșelat deținători de locuri de veci din cimitirele Capitalei, obținând de la aceștia sume importante de bani. Prejudiciul total depășește 615.000 de lei, 18.000 de euro și 23.000 de dolari.
Escrocherie uriașă în cimitirele din București: patru persoane au obținut sute de mii de lei de la victime
sursa foto: pixabay
Laura Buciu
30 oct. 2026, 11:17, Social
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Suspecții le-ar fi spus victimelor că mormintele lor provoacă infiltrații în cele învecinate și că riscă sancțiuni dacă nu efectuează urgent reparații. Prejudiciul total depășește 615.000 de lei, 18.000 de euro și 23.000 de dolari.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București, faptele s-ar fi petrecut în perioada martie 2025 – martie 2026. Inculpații s-ar fi folosit de persoane din anturajul lor, prezente zilnic în cimitire, pentru a identifica și aborda potențialele victime.

Acestea erau convinse că mormintele lor provoacă inundarea locurilor de veci învecinate și că, dacă nu intervin rapid, riscă să fie sancționate. Pentru ca povestea să pară credibilă, în unele situații, monumentele funerare ar fi fost degradate în prealabil chiar de către autori.

După ce câștigau încrederea victimelor, inculpații solicitau sume tot mai mari de bani. Pretextele invocate erau lucrări de reparații supraevaluate, împrumuturi pe care nu intenționau să le restituie sau pretinse servicii de intermediere pentru vânzarea unor locuri de veci.

Unul dintre inculpați s-a dat drept preot

Într-unul dintre cazuri, un bărbat s-a prezentat drept preot ortodox, deși nu avea această calitate. Pentru a justifica plățile primite, gruparea ar fi folosit documente contrafăcute, precum contracte, facturi și chitanțe.

Anchetatorii au stabilit că două persoane au suferit un prejudiciu total de 615.261 de lei, 18.000 de euro și 23.234 de dolari americani. Banii nu au fost recuperați până în prezent, iar asupra bunurilor inculpaților au fost instituite măsuri asigurătorii.

Patru persoane, trimise în judecată

Doi dintre inculpați se află în arest la domiciliu și sunt acuzați de înșelăciune, înșelăciune în formă continuată și uz de fals, faptele fiind comise în stare de recidivă postexecutorie.

Ceilalți doi se află sub control judiciar și sunt acuzați de complicitate la înșelăciune. În cazul uneia dintre inculpate a fost reținută și starea de recidivă postexecutorie.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 6 București, cu propunerea de menținere a măsurilor preventive și asigurătorii.

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