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Numărul infecțiilor respiratorii a scăzut cu 13,5% într-o săptămână | Cum arată situația față de sezonul trecut

Peste 68.000 de infecții respiratorii au fost raportate în România într-o singură săptămână, cu 13,5% mai puține față de intervalul precedent. Comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut, numărul cazurilor este însă ușor mai mare, arată datele INSP.
Numărul infecțiilor respiratorii a scăzut cu 13,5% într-o săptămână | Cum arată situația față de sezonul trecut
Foto: freepik.com
Luiza Moldovan
06 nov. 2026, 12:13, Social
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Numărul infecțiilor respiratorii a scăzut cu 13,5% într-o singură săptămână, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, la nivel național au fost raportate 68.284 de cazuri de infecții respiratorii, față de 78.876 în săptămâna precedentă.

Scăderea de la o săptămână la alta nu înseamnă însă că numărul îmbolnăvirilor este mai mic decât în sezonul trecut.

Cum a fost în aceeași perioadă în sezonul trecut

Comparativ cu aceeași perioadă din sezonul 2025 – 2026, numărul cazurilor este ușor mai mare, cu 0,2%.

Concret, în aceeași săptămână a sezonului precedent au fost raportate 68.162 de cazuri, cu 122 mai puține decât în prezent.

Totuși, raportarea actuală se situează cu 5,3% sub media de 72.085 de cazuri înregistrată în aceeași perioadă a sezoanelor 2018 – 2025, fără sezoanele pandemice.

Datele INSP includ cazurile de gripă clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumoniile.

Peste 200 de cazuri de gripă clinică într-o săptămână

În intervalul 26 octombrie – 1 noiembrie au fost înregistrate 213 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 225 în săptămâna anterioară și 208 în aceeași perioadă a sezonului trecut.

De asemenea, au fost raportate șase cazuri de gripă confirmate de laborator: trei cu virus gripal AH1 și trei cu virus gripal A nesubtipat.

De la începutul sezonului gripal 2026 – 2027, numărul cazurilor de gripă confirmate în laborator a ajuns la 29.

Dintre acestea, 10 au fost provocate de virusul AH1, 11 de virusul gripal A nesubtipat, cinci de virusuri netipate, unul de virusul gripal B, iar două au reprezentat coinfecții cu virusurile gripale A și B.

INSP nu a raportat niciun deces nou confirmat cu virus gripal în săptămâna analizată.

Până la 1 noiembrie, autoritățile au comunicat un singur deces asociat gripei în actualul sezon, la o persoană din grupa de vârstă 65 – 79 de ani.

Aproape 678.000 de persoane s-au vaccinat antigripal

În ceea ce privește vaccinarea, până la 1 noiembrie 2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări 677.944 de vaccinări antigripale.

Dintre acestea, 666.675 au fost efectuate în rândul categoriilor de populație care beneficiază de compensarea vaccinului.

Alte 5.060 de vaccinări au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate.

Datele fac parte din raportarea săptămânală a Institutului Național de Sănătate Publică privind evoluția infecțiilor respiratorii, a gripei și a infecțiilor respiratorii acute severe în România.

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