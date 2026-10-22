Ce să mănânci și să bei înainte de vaccinul antigripal. Sfaturile medicilor și nutriționiștilor

„O dietă sănătoasă și echilibrată, plus puțin mai multă hidratare, este tot ce îi trebuie cuiva ca să fie pregătit”, a explicat medicul Jonathan Yadlosky, citat de publicația americană EatingWell.

Toamna este cel mai bun moment pentru vaccin, înainte ca sezonul gripal să ia amploare odată cu frigul.

Mai multă apă în zilele dinainte

Specialiștii recomandă cam jumătate de litru de apă în plus pe zi, adică un pahar sau două, în zilele dinaintea vaccinării. Hidratarea ajută organismul să-și mențină temperatura normală, util pentru că febra este unul dintre efectele adverse posibile.

„Încercați să beți Un pahar sau două cu apă în plus în fiecare zi înainte de vaccin”, recomandă asistenta medicală Patricia Stinchfield.

O sticlă cu apă dusă peste tot, câteva felii de citrice sau ierburi în apă și fructele și legumele bogate în apă pot ajuta.

Mese colorate și alimente antiinflamatoare

Niciun aliment nu previne singur boala, dar o alimentație bogată în fructe, legume, pește, nuci, cereale integrale, fasole și linte poate susține sistemul imunitar, spune nutriționista Roxana Ehsani. Un obiectiv simplu: cel puțin trei culori naturale diferite în farfurie la fiecare masă.

Stinchfield amintește că vaccinul antigripal nu poate provoca gripa, o idee greșită răspândită.

Gustarea care previne leșinul

Unora le este teamă când se vaccinează, iar anxietatea poate duce uneori la leșin. O gustare și puțină apă chiar înainte de vaccin pot preveni acest lucru, spune Stinchfield.

Leșinul poate apărea după aproape orice vaccin, mai ales la adolescenți, potrivit Centrelor americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Specialiștii recomandă ca vaccinarea să se facă stând pe scaun sau întins, iar pacientul să fie urmărit 15 minute după injecție.

Vaccinarea în România

În România, noi doze de vaccin antigripal ajung în zilele următoare în toată țara. „În această seară și până mâine seară vor fi distribuite 65.000 de doze, urmând ca de săptămâna viitoare să fie distribuite alte 110.000 de doze la nivel național”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Cele două tranșe însumează 175.000 de doze.