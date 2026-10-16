INSP anunță primul deces cauzat de gripă din acest sezon. Bărbatul nu era vaccinat antigripal și avea și alte afecțiuni

Potrivit raportului realizat în perioada 05.10.2026 – 11.10.2026 de INSP, au fost înregistrate 82.363 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii).

Acest număr reprezintă o creștere cu 2.7% mai mare față de cazurile înregistrate în săptămâna anterioară.

Cazurile sunt în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut

Totuși, cazurile de infectări sunt cu 2.8% mai puține comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent.

Au fost înregistrate 201 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 210 raportate în săptămâna anterioară și cu 296 cazuri în aceeași săptămână a sezonului precedent.

De asemenea, au fost raportate 12 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 5 mai multe față de săptămâna precedentă.

INSP a anunțat și 12 cazuri de gripă confirmată de laborator (3 cu virus gripal AH1, 3 cu virus gripal A nesubtipat, 3 cu virus gripal netipat, 1 caz cu virus gripal B și 2 cazuri cu co-infecție de virus gripal A+B.

Gripa a făcut prima victimă în acest sezon

Un bărbat cu vârsta până în 65 de ani din județul Cluj a murit din cauza gripei, fiind primul deces confirmat cu virusul gripal. Acesta nu a fost vaccinat antigripal și avea și alte afecțiuni medicale. Bărbatul a fost confirmat cu virus gripal tip A, în curs de subtipare.