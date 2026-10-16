Prima pagină » Știrile zilei » INSP anunță primul deces cauzat de gripă din acest sezon. Bărbatul nu era vaccinat antigripal și avea și alte afecțiuni

INSP anunță primul deces cauzat de gripă din acest sezon. Bărbatul nu era vaccinat antigripal și avea și alte afecțiuni

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon. Este vorba de un bărbat cu vârsta până în 65 de ani, care nu era vaccinat antigripal și care mai avea și alte afecțiuni medicale.
INSP anunță primul deces cauzat de gripă din acest sezon. Bărbatul nu era vaccinat antigripal și avea și alte afecțiuni
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
16 oct. 2026, 15:56, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit raportului realizat în perioada 05.10.2026 – 11.10.2026 de INSP, au fost înregistrate 82.363 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii).

Acest număr reprezintă o creștere cu 2.7% mai mare față de cazurile înregistrate în săptămâna anterioară.

Cazurile sunt în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut

Totuși, cazurile de infectări sunt cu 2.8% mai puține comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent.

Au fost înregistrate 201 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 210 raportate în săptămâna anterioară și cu 296 cazuri în aceeași săptămână a sezonului precedent.

De asemenea, au fost raportate 12 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 5 mai multe față de săptămâna precedentă.

INSP a anunțat și 12 cazuri de gripă confirmată de laborator (3 cu virus gripal AH1, 3 cu virus gripal A nesubtipat, 3 cu virus gripal netipat, 1 caz cu virus gripal B și 2 cazuri cu co-infecție de virus gripal A+B.

Gripa a făcut prima victimă în acest sezon

Un bărbat cu vârsta până în 65 de ani din județul Cluj a murit din cauza gripei, fiind primul deces confirmat cu virusul gripal. Acesta nu a fost vaccinat antigripal și avea și alte afecțiuni medicale. Bărbatul a fost confirmat cu virus gripal tip A, în curs de subtipare.

Recomandarea video

Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
G4Media
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
GSP.ro
Caz incredibil într-un sat din Maramureș. O femeie a fost amendată cu 500 de lei pentru că găinile i-au scăpat din curte și au murdărit pavajul vecinei. Soțul femeii: „Nu poți pune GPS pe ele!”
Gandul
Ninge ca în mijlocul iernii în România! Orașul în care s-a depus deja strat de zăpădă
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
Libertatea
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. Cele două ameninţări care îi îngrijorează pe experţi
CSID
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor