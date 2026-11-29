Bacterii din sol, testate împotriva celulelor canceroase

Cercetătorii de la Universitatea Columbia au analizat probe de sol colectate din 25 de parcuri publice din Manhattan și au identificat 17 culturi bacteriene, potrivit Science Alert. Toate au produs substanțe care au distrus celule umane de cancer pulmonar în testele de laborator, deși eficiența acestora a variat.

Analizele genetice au arătat că peste 80% dintre tulpinile bacteriene aparțin genului Bacillus. Patru dintre acestea au demonstrat efecte citotoxice și asupra celulelor umane de limfom, a celulelor canceroase de colon la șoareci și a unor structuri tridimensionale de celule pulmonare canceroase, care reproduc mai bine caracteristicile tumorilor reale.

Cercetătorii vor să folosească bacteriile pentru a ataca tumorile

Oamenii de știință nu au identificat încă exact substanțele produse de bacterii care distrug celulele canceroase. Ei au formulat însă câteva ipoteze privind mecanismele implicate.

În cazul bacteriei Bacillus wiedmannii, care a avut cele mai puternice efecte, activitatea ar putea fi determinată de toxine de natură proteică. O altă specie, Bacillus thuringiensis, ar putea produce o substanță toxică numită thuringiensin.

Deși cele patru tulpini au distrus celulele canceroase în laborator, toxicitatea lor ridicată le-a împiedicat să colonizeze structurile tridimensionale ale tumorilor.

Într-un experiment separat, cercetătorii au folosit o altă specie, Bacillus subtilis, care a reușit să colonizeze aceste structuri. Rezultatul sugerează posibilitatea utilizării bacteriei ca un fel de „cal troian”, care să transporte substanțe toxice direct în tumori.

Un posibil tratament, dar sunt necesare cercetări suplimentare

Cercetătorii au dezvoltat și un model matematic exploratoriu pentru a simula această abordare, iar calculele sugerează că strategia ar putea funcționa.

Totuși, descoperirea este într-un stadiu incipient. Oamenii de știință nu au stabilit dacă substanțele identificate pot fi utilizate în siguranță la oameni și nici dacă efectele observate în laborator pot fi reproduse în organism.

Autorii studiului consideră că ingineria genetică ar putea permite transferul compușilor citotoxici produși de bacteriile din sol într-un organism-model de Bacillus subtilis, astfel încât producerea toxinelor să poată fi controlată.