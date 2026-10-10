Descoperire spectaculoasă în lupta cu cancerul: celule din cordonul ombilical pot „vâna” și distruge tumorile ascunse

Rezultatele cercetării au fost publicate în jurnalul Cell Reports Medicine și relatată de Science Daily prezintă o posibilă soluție pentru una dintre problemele terapiilor celulare actuale: riscul ca tumorile să își modifice caracteristicile și să nu mai fie recunoscute de celulele terapeutice.

Cercetătorii au pornit de la celule stem din sânge de cordon ombilical donat, pe care le-au modificat genetic pentru a produce celule T capabile să recunoască proteina NY-ESO-1, prezentă în numeroase tumori solide.

Celulele rezultate, denumite AlloESO-T, au fost concepute să dispună și de un al doilea mecanism de recunoaștere, bazat pe receptori asociați celulelor Natural Killer. Aceștia pot identifica semnale de stres prezente pe suprafața celulelor canceroase.

O singură administrare a dus la prelungirea supraviețuirii

Potrivit cercetătorilor, mecanismul ar putea ajuta celulele terapeutice să identifice tumori chiar și în situațiile în care acestea își pierd proteina țintă inițială, fenomen cunoscut drept evadare antigenică.

Într-un model de cancer ovarian, o singură administrare a celulelor AlloESO-T a dus la un control de durată al tumorii și la prelungirea supraviețuirii animalelor. Într-un model de melanom, terapia a încetinit creșterea tumorii și a întârziat reapariția acesteia.

Cercetătorii au urmărit și reducerea riscului de boală grefă contra gazdă, o complicație care poate apărea atunci când celule provenite de la un donator atacă țesuturile pacientului. În experimente, acest risc a fost mai redus în cazul celulelor obținute din sânge de cordon ombilical comparativ cu celulele provenite de la donatori adulți.

Avantaj potențial: posibilitatea producerii terapiei la scară largă

Un alt avantaj potențial este posibilitatea producerii terapiei la scară largă. Potrivit cercetătorilor, o cantitate redusă de celule stem din sângele ombilical ar putea fi utilizată pentru obținerea unui număr foarte mare de celule terapeutice. Costul estimat ar putea ajunge la aproximativ 5.000 de dolari pentru o doză, sub nivelul costurilor asociate unor terapii celulare personalizate.

Rezultatele sunt însă în această etapă exclusiv preclinice. Terapia AlloESO-T nu a fost testată pe oameni, astfel că eficiența și siguranța sa la pacienți nu sunt încă demonstrate.

Cercetarea se înscrie într-o direcție mai largă de dezvoltare a terapiilor celulare „off-the-shelf”, care urmăresc obținerea unor tratamente ce pot fi produse în cantități mari și administrate mai multor pacienți, în locul terapiilor personalizate fabricate separat pentru fiecare bolnav.

Sângele din cordonul ombilical, rol în dezvoltarea unor terapii celulare împotriva cancerului

Sângele de cordon ombilical este deja utilizat ca sursă de celule stem hematopoietice, iar cercetarea de la UCLA indică un posibil rol suplimentar al acestei resurse în dezvoltarea unor terapii celulare împotriva cancerului.

„Studiul de la UCLA confirmă o tendință pe care o urmărim de ceva vreme: sângele ombilical nu mai este privit doar ca o rezervă de celule stem hematopoietice, ci ca punct de plecare pentru terapii celulare complexe, capabile să recunoască tumorile prin mai multe mecanisme simultan”, a declarat dr. Bogdan Coltor, reprezentant medical al Cord Blood Center.

Acesta a adăugat că direcția de cercetare ar putea deschide, în perspectivă, accesul la terapii celulare care în prezent sunt dificil de produs și costisitoare.