România și celelalte state membre ale Uniunii Europene care au obligația transpunerii directivei trebuie să își alinieze legislația la normele europene până la 14 iunie 2027. Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe au subliniat marți urgența acestui demers, în ajunul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, celebrată pe 25 noiembrie.

„Fiecare femeie și fată are dreptul de a trăi fără teamă, violență, abuzuri și vătămări. Cu toate acestea, la nivel mondial, una din trei femei, inclusiv în UE, a fost victima violenței bazate pe gen”, se arată în declarația comună.

Infracțiunile prevăzute de directivă

Directiva (UE) 2024/1385, adoptată la 14 mai 2024, stabilește norme comune privind sancționarea agresorilor, protecția victimelor, accesul la justiție și prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Actul legislativ prevede incriminarea căsătoriilor forțate, a mutilării genitale feminine, a distribuirii fără consimțământ a imaginilor intime, a urmăririi și hărțuirii online, precum și a incitării la violență sau ură în mediul digital.

Sunt vizate și materialele cu conținut sexual falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale (deepfake), distribuite public fără acordul persoanei reprezentate.

Plângeri online și protecția victimelor

Statele membre trebuie să asigure victimelor posibilitatea de a depune plângeri online și de a transmite probe, precum capturile de ecran, cel puțin în cazul infracțiunilor cibernetice prevăzute de directivă.

Legislația europeană prevede emiterea ordinelor de protecție și îndepărtarea agresorilor din locuință în situații de pericol imediat. Respectarea ordinelor de protecție poate fi supravegheată prin sisteme de monitorizare electronică.

De asemenea, victimele trebuie să beneficieze de servicii specializate de sprijin, indiferent dacă au depus sau nu o plângere penală. Statele membre trebuie să asigure suficiente adăposturi și centre de asistență pentru victimele violenței sexuale.

Copiii martori la violență, recunoscuți drept victime

Directiva recunoaște statutul de victimă al copiilor care au suferit prejudicii ca urmare a expunerii la acte de violență domestică.

Aceștia trebuie să beneficieze de consiliere psihologică adaptată vârstei și nevoilor de dezvoltare, precum și de îngrijire pediatrică, atunci când este necesară.

Măsurile de protecție și sprijin prevăzute de legislația europeană se aplică victimelor violenței domestice indiferent de sex.

Crește riscul abuzurilor online

În declarația comună de marți, reprezentanții UE avertizează că dezvoltarea tehnologiei poate amplifica misoginia și normaliza comportamentele violente.

„Violența bazată pe gen nu se oprește în lumea fizică, ci se extinde și în cea virtuală. Femeile se confruntă cu amenințări tot mai mari de hărțuire și abuz online”, au precizat reprezentanții UE.

Riscul de violență crește și în situațiile de conflict armat, strămutare și criză umanitară, când accesul victimelor la protecție și justiție este limitat.

Combaterea violenței bazate pe gen reprezintă unul dintre pilonii Strategiei europene privind egalitatea de gen pentru perioada 2026–2030, adoptată în luna martie a acestui an.

Uniunea Europeană se alătură și campaniei mondiale a Organizației Națiunilor Unite „Orange the World”, desfășurată sub mesajul „Asigurați accesul la justiție, protejați supraviețuitoarele, puneți capăt impunității”.

Măsuri adoptate deja în România

România a adoptat în acest an mai multe măsuri legislative privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Legea nr. 36/2026, publicată în Monitorul Oficial la 25 martie, obligă autoritățile locale să contacteze victimele violenței domestice în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecție, dar și la expirarea acestuia.

La 23 aprilie a fost promulgată Legea nr. 53/2026 privind prevenirea și combaterea femicidului. Actul normativ definește femicidul și introduce pedepse mai severe pentru omorurile motivate de dorința de control sau dominare a victimei ori de refuzul acesteia de a începe sau continua o relație.

Pe 16 noiembrie a intrat în vigoare și metodologia privind colectarea datelor referitoare la femicid și la actele de violență care îl precedă. Aceasta permite urmărirea cazurilor de la sesizarea autorităților până la soluționarea definitivă.

În ceea ce privește transpunerea directivei europene, România a notificat Comisiei Europene 22 de acte normative, printre care Codul penal, Codul de procedură penală și legislația privind protecția victimelor infracțiunilor, potrivit bazei oficiale de date legislative EUR-Lex.