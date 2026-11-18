Infecțiile cu bacteria Klebsiella pneumoniae, care poate deveni rezistentă inclusiv la cele mai noi antibiotice și are o rată a mortalității cuprinsă între 40% și 70%, sunt în creștere în spitalele europene, potrivit celor mai recente rapoarte publicate miercuri de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

Numărul infecțiilor sanguine provocate de această bacterie rezistentă la tratament a crescut cu 72% între 2019 și 2025, mult peste ținta Uniunii Europene de reducere cu 5% până în 2030, potrivit POLITICO.

Mai multe tulpini ale bacteriei au dezvoltat rezistență la aproape toate antibioticele disponibile, inclusiv la cele mai noi, putând provoca îmbolnăviri grave și decese.

Datele referitoare la Klebsiella pneumoniae reprezintă „cea mai mare îngrijorare” dintre toate informațiile colectate în ultimul an despre bacteriile rezistente la medicamente în Europa, a declarat Christian Giske, coordonatorul activității ECDC în acest domeniu.

Rezistența antimicrobiană, capacitatea bacteriilor și fungilor de a deveni rezistenți la medicamentele concepute pentru a-i distruge, provoacă aproximativ 35.000 de decese anual în Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia.

Klebsiella, mai greu de combătut decât alte bacterii

ECDC avertizează că răspândirea bacteriei între pacienți impune măsuri mai stricte de prevenire și control al infecțiilor în spitale. Printre acestea se numără igiena riguroasă a mâinilor, utilizarea corectă a echipamentelor de protecție, inclusiv a mănușilor, precum și curățarea și dezinfectarea eficientă a suprafețelor.

Măsurile aplicate împotriva unei alte bacterii rezistente, MRSA, au contribuit la reducerea semnificativă a infecțiilor. În cazul Klebsiella, însă, chiar și suprafețele mici care nu sunt curățate corespunzător pot favoriza transmiterea bacteriei.

„Klebsiella este o bacterie intestinală și poate avea rezervoare mai puternice în organism. Ceea ce funcționează pentru MRSA s-ar putea să nu fie suficient pentru Klebsiella. Respectarea regulilor de prevenire și control al infecțiilor trebuie să fie și mai strictă pentru a limita o problemă precum Klebsiella”, a explicat Christian Giske.

În cazul MRSA, infecțiile sanguine au scăzut cu 19% în 2025 față de 2019, depășind astfel obiectivul european de reducere cu 15% până în 2030.

O altă bacterie, E. coli, continuă să pună probleme: infecțiile rezistente la antibiotice au crescut cu 16,4% între 2019 și 2025, deși obiectivul UE era reducerea lor cu 10% până în 2030.

Europa este în urmă cu obiectivele pentru 2030

Consumul de antibiotice în Uniunea Europeană a scăzut cu 5% între 2019 și 2025, mult sub ținta de reducere cu 20% stabilită pentru 2030.

În schimb, Europa înregistrează progrese în utilizarea antibioticelor adecvate. Proporția medicamentelor administrate care sunt considerate potrivite de Organizația Mondială a Sănătății a ajuns la 62,5% în 2025, față de obiectivul de cel puțin 65%.

„Suntem încă în urmă în ceea ce privește mai multe dintre obiectivele UE pentru 2030 de combatere a rezistenței antimicrobiene”, a declarat directoarea ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

O metodă care ajută autoritățile să urmărească mai rapid răspândirea bacteriilor rezistente este supravegherea genomică. Aceasta permite identificarea transmiterii infecțiilor, orientarea deciziilor privind tratamentele și stabilirea domeniilor în care sunt necesare urgent antibiotice noi.