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Nouă alertă cu bombă: O cursă TAROM pe ruta Praga-București, vizată / Precizările SRI

Un avion TAROM care operează cursa Praga-București a fost vizat, vineri, de o amenințare cu bombă. SRI a transmis că ameninţarea este nespecifică și că nu se vor lua măsuri în teren.
Nouă alertă cu bombă: O cursă TAROM pe ruta Praga-București, vizată / Precizările SRI
poză cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
06 nov. 2026, 12:21, Social
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O nouă alertă cu bombă a vizat, vineri, un avion care se îndrepta spre București. Este vorba despre cursa 226M Praga – București, operată de compania TAROM.

La Aeroportul Internațional Henri Coandă au fost demarate procedurile necesare, potrivit CNAB.

Avionul a aterizat la ora 12:19, la bord fiind 102 persoane. SRI a transmis că ameninţarea este nespecifică, neurmând a se lua măsuri în teren.

„Zborul Praga – Otopeni 226M, care a aterizat pe Otopeni: o amenințare cu bombă la bord. Nespecifică, fără măsuri în teren”, a transmis SRI.

Alertă cu bombă joi la o cursă Milano-București

Alerta cu bombă vine după ce joi, cursa Milano-București, operată de Wizz Air, a fost vizată de o amenințare similară. 

SRI a anunțat că verificările efectuate de echipa pirotehnică la bordul avionului nu au scos la iveală obiecte sau materiale suspecte, iar amenințarea cu bombă nu s-a confirmat.

În ultimele zile, numeroase zboruri din Europa au fost ținta mai multor amenințări cu bombă, însă nicio alertă nu s-a confirmat.

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