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Reporturi de peste 2 milioane de lei la Joker și de peste 1,22 milioane de lei la Noroc. Când au loc următoarele trageri Loto

Loteria Română a transmis că la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 909.400 de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,22 milioane de lei, iar la Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 2 milioane de lei.
Reporturi de peste 2 milioane de lei la Joker și de peste 1,22 milioane de lei la Noroc. Când au loc următoarele trageri Loto
Sursa foto: Loteria Română
Ioana Târziu
16 nov. 2026, 09:48, Social
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Duminică, Loteria Română a acordat 29.634 de câștiguri, în valoare totală de 2.066.519 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 909.400 de lei (peste 169.900 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,22 milioane de lei (peste 229.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2 milioane de lei (peste 387.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 664.600 de lei (peste 124.200 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 110.100 de lei ( peste 20.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 550.300 de lei (peste 102.800 de euro).

Joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Acestea vor fi difuzate în direct la România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, difuzată la ora 18:30.

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