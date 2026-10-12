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Report de aproape 3 milioane de euro la Loto 6/49

Loteria Română anunță luni dimineață că la Loto 6/49 se înregistrează un report de aproape 3 milioane de euro. De asemenea, la Joker este report de aproape 2 milioane de euro. Următoarele trageri vor fi joi.
Report de aproape 3 milioane de euro la Loto 6/49
Sursa foto: Loteria Română
Petru Mazilu
12 oct. 2026, 08:59, Social
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Loteria Română transmite că joi „vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câștiguri în valoare totală de peste 4,82 milioane de lei.”

Conform sursei menționate, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,74 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro). La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro) și la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 67.200 de lei. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 481.500 de lei (peste 90.100 de euro).

Bilete norocoase la Loto

Duminică, la tragerea Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig la categoria I în valoare de 2.456.420 de lei și un câștig la categoria a II-a în valoare de 70.729 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe joaca.loto.ro și pe AmParcat.ro, a precizat Loteria Română.

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