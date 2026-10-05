Report uriaș la Loto 6/49. Peste 2,4 milioane de euro sunt în joc la tragerea de joi

Noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc sunt programate pentru joi, 8 octombrie, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.

Peste 2,4 milioane de euro la Loto 6/49

La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul a ajuns la peste 12,84 milioane de lei, adică mai mult de 2,4 milioane de euro.

La Noroc, suma cumulată pusă în joc depășește 2,28 milioane de lei, echivalentul a peste 427.100 de euro.

Un report important este disponibil și la Joker. La categoria I s-au acumulat peste 8,77 milioane de lei, respectiv mai mult de 1,64 milioane de euro.

La Noroc Plus, reportul cumulat depășește 148.800 de lei, aproximativ 27.800 de euro.

Peste 2,2 milioane de lei la Loto 5/40

Și participanții la Loto 5/40 au în față un premiu consistent. La categoria I, reportul depășește 2,2 milioane de lei, echivalentul a peste 412.000 de euro.

La Super Noroc, categoria I are un report de peste 466.800 de lei, aproximativ 87.300 de euro.

Noile trageri au loc după ce, duminică, 4 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.400 de câștiguri, valoarea totală a acestora depășind 6,04 milioane de lei.

Premiu de peste 3,27 milioane de lei la Noroc

La precedenta tragere Noroc, un participant a obținut la categoria a III-a un câștig de 86.046 de lei. Biletul câștigător fusese cumpărat prin platforma online a Loteriei Române.

Tot la Noroc a fost câștigat premiul de categoria N-3, în valoare de 3.279.807,66 lei. În acest caz, biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La Joker, premiul de categoria a II-a, în valoare de 365.367,95 lei, a revenit unui bilet cumpărat online.

Un alt câștig important a fost înregistrat la Loto 5/40. Premiul de categoria a II-a, în valoare de 125.669 de lei, a fost obținut cu un bilet jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.