Decizie în dosarul mitei pentru permise auto și documente la Sibiu. Șase inculpați, arestați preventiv

Decizia instanței vine la o zi după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au dispus reținerea pentru 24 de ore a nouă persoane, între care șapte agenți de poliție.

Propunerea de arestare preventivă a fost admisă pentru toți cei șase inculpați vizați de solicitare, măsura fiind dispusă pentru 30 de zile.

Mită de până la 2.000 de euro pentru permise auto și documente

Ancheta procurorilor sibieni vizează peste 170 de presupuse fapte penale, printre care trafic și cumpărare de influență, luare și dare de mită, complicitate la infracțiuni de corupție și camătă.

În centrul investigației se află un bărbat de 57 de ani, suspectat că, între iunie 2025 și octombrie 2026, ar fi pretins și primit bani pentru a interveni pe lângă angajați ai unor servicii publice din Sibiu.

Sumele solicitate ar fi variat între 100 de lei și 1.500 de euro, în schimbul promisiunii că va facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor sau eliberarea mai rapidă a cărților de identitate.

Procurorii suspectează că bărbatul ar fi intermediat și remiterea unor sume către șapte agenți de poliție, presupusele mite fiind cuprinse între 50 și 2.000 de euro.

În unele situații, acesta ar fi beneficiat de sprijinul unui alt bărbat, în vârstă de 46 de ani, care ar fi pus în legătură persoanele interesate cu principalul suspect.

Ancheta vizează și presupuse activități de cămătărie

Bărbatul de 57 de ani este cercetat și pentru că ar fi acordat în mod repetat împrumuturi cu dobândă unor persoane din județul Sibiu, fără autorizația necesară.

Investigația face parte din Operațiunea „Jupiter”, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului General.