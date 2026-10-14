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Inflația din SUA crește la 3,7%, pe fondul scumpirilor provocate de războiul din Iran

Inflația din Statele Unite a crescut la 3,7% în septembrie, în condițiile în care războiul din Iran a provocat o nouă majorare a prețurilor la combustibili.
Inflația din SUA crește la 3,7%, pe fondul scumpirilor provocate de războiul din Iran
Iulian Moşneagu
14 oct. 2026, 16:21, Economic
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Creșterea inflației pune presiune asupra populației americane înaintea alegerilor legislative din noiembrie și îi determină pe investitori să ia în calcul noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală (Fed), notează Financial Times.

Potrivit datelor publicate miercuri, rata anuală a inflației a ajuns la 3,7% în septembrie, față de 3,4% în august, depășind estimarea de 3,6% a economiștilor consultați de Bloomberg.

Inflația de bază, care exclude prețurile alimentelor și energiei, a crescut de la 2,4% la 2,6%, depășind, de asemenea, așteptările analiștilor de pe Wall Street.

După publicarea datelor privind inflația, randamentele obligațiunilor de stat americane au crescut, în condițiile în care investitorii se așteaptă la noi majorări ale dobânzilor. Randamentul obligațiunilor pe doi ani a ajuns la 4,91%, în creștere cu 0,13 puncte procentuale.

Președintele Donald Trump a încercat să limiteze efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu, în condițiile în care sondajele sugerează că nemulțumirea alegătorilor ar putea afecta Partidul Republican la alegerile din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului.

În încercarea de a reduce prețurile combustibililor, președintele american Donald Trump a anunțat săptămâna trecută că a ajuns la un acord cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru furnizarea de motorină pe piețele americane și internaționale. Potrivit acordului, Rusia ar urma să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în noiembrie și un milion de tone ulterior.

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