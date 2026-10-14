Iranul intensifică atacurile asupra navelor comerciale. Noua strategie vizează alegerile din SUA

Teheranul încearcă să exercite controlul asupra Strâmtorii Ormuz de la începutul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Autoritățile iraniene au restricționat trecerea prin această rută maritimă, care, înainte de război, asigura aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate, relatează Reuters.

Amenințările și atacurile au redus drastic traficul maritim și au contribuit la creșterea prețurilor petrolului, deși unele transporturi continuă să traverseze strâmtoarea.

Iranul a schimbat tactica atacurilor asupra navelor

Cei doi oficiali iranieni nu au oferit detalii complete despre noua strategie. Unul dintre ei a precizat însă că Iranul a început, în urmă cu aproximativ zece zile, să utilizeze tactici ofensive diferite împotriva navelor despre care consideră că îi încalcă restricțiile.

Potrivit oficialilor, strategia presupune modificarea atât a tipului, cât și a frecvenței atacurilor, unul dintre obiective fiind influențarea rezultatului alegerilor americane din noiembrie.

„Scopul este de a zădărnici eforturile Statelor Unite și ale aliaților lor de a reduce prețurile petrolului la nivel mondial”, a declarat unul dintre oficiali.

Decizia privind adoptarea noii strategii a fost luată la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și a fost coordonată în întregul sistem de guvernare, potrivit surselor Reuters.

Iranul folosește ambarcațiuni mici pentru identificarea țintelor

Un oficial militar american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a confirmat o schimbare importantă a tacticilor iraniene.

După ce Statele Unite au distrus o mare parte din capacitățile radar ale Iranului, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a început să folosească observatori neînarmați, aflați la bordul unor ambarcațiuni mici, pentru identificarea potențialelor ținte, inclusiv nave militare americane.

Săptămâna trecută, armata americană a identificat observatori iranieni aflați la bordul unei ambarcațiuni tradiționale, care transmiteau informații despre ținte către IRGC.

Forțele americane au interceptat nava, le-au cerut ocupanților să o abandoneze, apoi au distrus-o. Incidentul nu s-a soldat cu victime, potrivit oficialului american.

Acesta a precizat că Iranul evită să își expună ultimele ambarcațiuni rapide rămase, după ce atacurile americane i-au afectat grav forțele navale. În aceste condiții, Teheranul nu a reușit să împiedice creșterea exporturilor de petrol prin strâmtoare.

Atacurile asupra navelor au ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul războiului

În ultimele zile, atacurile asupra navelor comerciale care continuă să traverseze Strâmtoarea Ormuz au atins cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului, potrivit datelor independente.

Cel puțin cinci incidente au fost înregistrate în ultimele 48 de ore în zona Ormuz, inclusiv atacuri cu drone asupra petrolierelor și altor nave comerciale.

Datele provin din analize ale surselor de securitate maritimă și din incidente raportate către agenția britanică United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Ritmul atacurilor a fost similar celui înregistrat în perioada 3-5 octombrie, ceea ce indică o nouă escaladare, potrivit datelor Organizației Maritime Internaționale.

„Există o creștere a ritmului atacurilor, care pare deliberată”, a declarat o sursă din domeniul securității maritime.

Iranul amenință că va extinde atacurile dincolo de Strâmtoarea Ormuz

Noua strategie prevede și extinderea operațiunilor iraniene dincolo de Strâmtoarea Ormuz, către Golful Oman și alte zone maritime, au declarat oficialii iranieni.

Analizele incidentelor raportate în ultimele zile sugerează că această extindere ar putea fi deja în desfășurare. Navele au fost vizate inclusiv în apele din apropierea coastelor Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Al doilea oficial iranian a declarat că Teheranul nu îi va permite președintelui american Donald Trump să reducă prețurile petrolului înaintea alegerilor din noiembrie.

„Tocmai când vor crede că se apropie de momentul în care prețurile vor scădea, îi vom îndepărta de acel punct. Este un joc de șah”, a afirmat oficialul.

„Astfel de nave nu vor fi în siguranță nicăieri, nici măcar în afara Strâmtorii Ormuz”, a avertizat acesta.

Pentagonul și Ministerul iranian de Externe nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Strâmtoarea Ormuz ar putea fi închisă complet

Ambii oficiali iranieni au declarat că Teheranul se îndreaptă către o situație în care nicio navă care încalcă restricțiile impuse de Iran nu va mai putea traversa strâmtoarea.

„În curând va fi o închidere completă”, a declarat unul dintre oficiali.

În cel mai recent raport, publicat duminică, Centrul Comun de Informații Maritime (JMIC), coordonat de Marina Statelor Unite, a menținut nivelul amenințării pentru navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz la „sever”, al doilea cel mai ridicat nivel.

Potrivit instituției, atacurile, tentativele de atac și acțiunile de hărțuire desfășurate de Gardienii Revoluției au continuat, inclusiv prin survoluri cu drone, supravegherea direcționată a navelor comerciale și apeluri radio ocazionale.

Războiul din Iran, o temă importantă pentru alegerile americane

Conflictul, care costă Statele Unite aproximativ 3 miliarde de dolari lunar, a devenit o temă importantă în campania pentru alegerile legislative din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului.

Donald Trump analizează următorii pași în relația cu Iranul, dar a declarat că nu va lansa noi atacuri înaintea scrutinului.

Între timp, Statele Unite continuă blocada navală asupra porturilor iraniene și extind sancțiunile economice, în încercarea de a determina Teheranul să accepte un acord pentru încheierea conflictului.

Disputa privind Strâmtoarea Ormuz menține piețele energetice mondiale expuse unor noi perturbări. Amenințarea atacurilor, costurile ridicate ale transportului și ale asigurărilor îngreunează revenirea traficului maritim la normal.