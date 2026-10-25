Musk acuză Ucraina că a încălcat termenii și condițiile de utilizare ale Starlink, după câteva zile în care viteza conexiunilor a fost limitată

Elon Musk, șeful companiei SpaceX, a acuzat Ucraina că a încălcat termenii și condițiile de utilizare ale sistemului Starlink, după câteva zile de limitare a vitezei pe fondul tensiunilor cu Washingtonul.

Într-un mesaj publicat pe X, Musk a afirmat că forțele armate ucrainene „au încălcat termenii și condițiile de utilizare ale serviciului Starlink și l-au folosit pentru atacuri ofensive cu drone menite să ucidă oameni”, notează CNN.

În mesajul său, Musk a adăugat că „Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei, întrucât este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puțin deocamdată”.

„Dacă Starlink ar fi oprit, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat. Aceasta NU este o amenințare, ci pur și simplu o constatare a realității. Starlink a fost, de asemenea, esențial pentru a împiedica Rusia să invadeze Ucraina în primele zile ale războiului, întrucât toate celelalte mijloace de comunicație au fost distruse sau bruiate de Rusia”, a mai scris Musk pe X.

Ucraina are din nou „conexiune stabilă” la Starlink și Starshield, după o săptămână de limitări

Reacția lui Musk vine după ce sâmbătă, ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că sistemul de comunicații prin Starlink și Starshield, versiunea sa militară, funcționează din nou la viteze de peste 400 de kilometri/oră, după mai bine de o săptămână de restricții de serviciu.

Restricțiile Starlink au fost semnalate pentru prima dată pe 14 octombrie și au slăbit capacitatea Ucrainei de a intercepta dronele de atac rusești. Potrivit unor surse citate de Reuters, vitezele de conexiune ajunseseră la aproximativ 160 de kilometri/oră sau mai puțin.

La acel moment, forțele de apărare ucrainene anunțau că nu au primit niciun avertisment prealabil și că „aceasta a dus la perturbarea unui număr de misiuni”.