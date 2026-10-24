Ucraina are din nou „conexiune stabilă” la Starlink și Starshield, după o săptămână de limitări

Sistemul de comunicații prin satelit Starlink și Starshield funcționează din nou la viteze de peste 400 de kilometri/oră, a anunțat, sâmbătă, ministrul ucrainean al Apărării. Vestea vine după ce mai bine de o săptămână, acest serviciu a avut restricții, întrucât conexiunile au fost încetinite, iar operațiunile militare au fost perturbate.

„Sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării înregistrează o revenire la viteza normală pentru Starlink/Starshield. Înregistrăm o viteză de peste 400 km/h. Conexiunea este stabilă”, a declarat Evhenii Khmara reporterilor, potrivit Reuters.

„Sistemele de monitorizare au înregistrat anterior întreruperi ale serviciului Starlink/Starshield. Indicatorii de viteză au revenit acum la normal”, a declarat ministerul, fără a preciza dacă serviciul a fost restabilit în totalitate sau care sunt vitezele maxime de funcționare ale sistemelor.

Restricțiile Starlink au fost semnalate pentru prima dată în urmă cu zece zile și au slăbit capacitatea Ucrainei de a intercepta dronele de atac rusești. Potrivit unor surse citate de Reuters, vitezele de conexiune ajunseseră la aproximativ 160 de kilometri/oră sau mai puțin.

La acel moment, forțele de apărare ucrainene anunțau că nu au primit niciun avertisment prealabil și că „aceasta a dus la perturbarea unui număr de misiuni”.

Schimbare de direcție după pachetul dur de sancțiuni

Problemele Ucrainei cu Starlink au apărut după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord pentru achiziționarea de motorină rusească, în timp ce a exercitat presiuni asupra Ucrainei să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Anunțul lui Trump vine la o lună după ce liderul american a promulgat o lege amplă de sancțiuni menită să lovească puternic sectorul energetic al Moscovei.

Legislația, promulgată luna trecută, vizează măsuri punitive stricte împotriva oficialilor ruși, a băncilor și a așa-numitei „flote din umbră” de petroliere folosite de Moscova pentru a ocoli restricțiile internaționale.