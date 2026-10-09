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Donald Trump anunță că SUA vor importa motorină din Rusia: Prețurile la motorină din întreaga lume vor scădea la niveluri record

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri că a încheiat o înțelegere cu Rusia pentru livrarea de motorină. Înțelegerea vine la mai puțin de o lună după ce Trump a promulgat un pachet de sancțiuni împotriva importatorilor de petrol rusesc și urmărește temperarea scumpirilor la carburanți înainte de alegerile intermediare.
Donald Trump anunță că SUA vor importa motorină din Rusia: Prețurile la motorină din întreaga lume vor scădea la niveluri record
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 oct. 2026, 22:36, Știri externe
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Înțelegere cu Vladimir Putin pentru livrări masive de carburant

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat motorină pieței americane și celei globale”, a transmis Trump, printr-un mesaj publicat pe Truth Social, potrivit Associated Press

Donald Trump a transmis că Moscova va începe imediat livrările de carburant către Statele Unite. Calendarul agreat prevede un prim transport de peste 300.000 de tone de motorină furnizat imediat, urmat de alte 500.000 de tone în luna noiembrie și de încă 1 milion de tone la scurt timp după aceea. 

Ulterior, Rusia urmează să mai livreze o tranșă suplimentară de 3 milioane de tone de combustibil. 

„Între controlul nostru total asupra Strâmtorii Ormuz și acest anunț important privind energia din Rusia, prețurile la motorină pentru americani și, de fapt, pentru întreaga lume, vor scădea rapid la niveluri record!”, a mai spus liderul de la Washington. 

Schimbare de direcție după pachetul dur de sancțiuni

Anunțul lui Trump vine la o lună după ce liderul american a promulgat o lege amplă de sancțiuni menită să lovească puternic sectorul energetic al Moscovei. 

Legislația, promulgată luna trecută, vizează măsuri punitive stricte împotriva oficialilor ruși, a băncilor și a așa-numitei „flote din umbră” de petroliere folosite de Moscova pentru a ocoli restricțiile internaționale. 

Una dintre cele mai importante prevederi îi permite președintelui SUA să impună tarife de până la 100% asupra mărfurilor provenite din statele care se numără printre cei mai mari cinci importatori de petrol și gaze naturale rusești.  

Pachetul legislativ a inclus și extinderea sancțiunilor împotriva Iranului, inclusiv în domeniile energiei și armamentului. 

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