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SpaceX a impus o limită de viteză pentru terminalele Starlink utilizate de militarii ucraineni. Operațiunile militare au fost afectate

SpaceX a impus o limită de viteză pentru terminalele Starlink utilizate de militarii ucraineni pe front. Operațiunile militare au fost afectate, anunță ucrainenii care susțin că nu au fost informați
SpaceX a impus o limită de viteză pentru terminalele Starlink utilizate de militarii ucraineni. Operațiunile militare au fost afectate
antene Starlink pentru conexiunea la internet prin satelit/sursa foto: Wikimedia Commons
Petru Mazilu
14 oct. 2026, 11:46, Politic
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SpaceX a impus o limită de viteză pentru terminalele Starlink utilizate în mișcare, perturbând operațiunile militare ucrainene în timpul nopții, anunță Ukrinform.

Restricția, aplicată pachetului StarShield destinat utilizării militare, întrerupe conexiunea atunci când terminalele depășesc 160 km/h. Practic, restricția oprește legăturile prin satelit de pe vehiculele și dronele care se deplasează rapid.

Forțele de apărare ucrainene declară că nu au primit niciun avertisment prealabil și că „aceasta a dus la perturbarea unui număr de misiuni”.

Ucrainenii spun că momentul nu este întâmplător

Autoritățile ucrainene cred că momentul este intenționat, afirmând că „această acțiune nu poate fi o coincidență și este legată de situația politică actuală”.

Ucrainenii se referă la presiunile președintelui american Donald Trump asupra liderilor ucraineni privitoare la încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

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