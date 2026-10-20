Șase atacuri asupra navelor în doar zece zile, în apropierea României și Bulgariei. Kaja Kallas avertizează că Rusia amenință aprovizionarea mondială cu alimente

Într-un discurs susținut marți, 20 octombrie, în Parlamentul European, Kaja Kallas a acuzat Moscova că încearcă să blocheze exporturile ucrainene și să reducă veniturile economice ale Kievului. Potrivit Euronews, șefa diplomației europene a atras atenția asupra intensificării atacurilor cu drone suspectate a fi rusești împotriva transportului maritim civil din Marea Neagră. „O escaladare periculoasă și inacceptabilă”, a declarat Kallas, referindu-se la cele șase incidente raportate în ultimele zece zile.

Nave atacate în apropierea României și Bulgariei

Potrivit oficialului european, atacurile au vizat nave care navigau în apropierea coastelor României și Bulgariei, două state membre ale Uniunii Europene și NATO. Incidentele au provocat îngrijorare la nivel european, deoarece Marea Neagră reprezintă o rută esențială pentru exporturile agricole ale Ucrainei.

Kallas a acuzat Kremlinul că încearcă să afecteze economia ucraineană într-un moment în care forțele ruse înregistrează progrese limitate pe câmpul de luptă. Potrivit estimărilor prezentate de aceasta, Ucraina pierde aproximativ 60 de milioane de euro zilnic din veniturile provenite din exporturi.

BREAKING: 11 sailors are missing and several are wounded after Russian drone strikes on cargo vessels sailing just 18 nautical miles off the Bulgarian coast. The Turkish-owned Azov Concord has sunk, with 5 crew members rescued and 11 missing. Ukrainian-owned Chelsea 3 was hit by 3 drones while heading from Turkey to Moldova, with several crew members wounded in the explosions. Bulgaria has summoned the Russian Ambassador. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2026

Ucraina se numără printre principalii exportatori mondiali de grâu, porumb și orz, iar o mare parte a produselor agricole este transportată pe mare. Perturbarea acestor livrări poate afecta atât veniturile producătorilor ucraineni, cât și aprovizionarea piețelor externe.

Kaja Kallas avertizează asupra unei „furtuni perfecte” pentru alimentația mondială

Șefa diplomației europene a explicat că situația actuală este diferită de cea din 2022, când blocada rusă a împiedicat exportul a aproximativ 20 de milioane de tone de cereale ucrainene. În prezent, stocurile mondiale de cereale sunt mai mari decât atunci, însă alte amenințări se suprapun peste problemele transporturilor din Marea Neagră.

„Stocurile mondiale de cereale sunt mai mari decât în 2022. Dar sistemul alimentar global se confruntă acum cu o furtună perfectă”, a avertizat Kallas.

Oficialul european a enumerat mai mulți factori de risc:

Un episod climatic de tip „super El Niño”, cu posibile efecte asupra producției agricole.

Seceta care afectează regiuni din ambele emisfere.

Conflictul din Orientul Mijlociu, care perturbă exporturile de îngrășăminte.

Atacurile asupra rutelor utilizate pentru transportul cerealelor ucrainene.

Kallas a avertizat că suprapunerea acestor probleme poate amplifica presiunile asupra aprovizionării mondiale cu alimente. „Acțiunile Rusiei fac mai dificilă asigurarea hranei pentru oamenii din întreaga lume”, a declarat aceasta.

Rusia ar viza și rutele comerciale prin România, Moldova și Polonia

Riscurile nu se limitează la transportul maritim. După invazia rusă din 2022, Uniunea Europeană a dezvoltat așa-numitele „culoare de solidaritate”, rute terestre care permit exportul produselor ucrainene prin statele membre. Acestea au devenit o alternativă importantă atunci când transporturile prin porturile ucrainene au fost afectate de război.

Kallas susține însă că și aceste rute sunt amenințate, deoarece Rusia vizează puncte de trecere a frontierei cu Moldova, România și Polonia. Pentru România, situația are o relevanță directă, deoarece infrastructura de transport și punctele de frontieră sunt utilizate pentru tranzitul mărfurilor ucrainene către piețele internaționale. Săptămâna trecută, liderii Uniunii Europene au cerut restabilirea imediată a condițiilor de navigație în siguranță pentru navele civile din Marea Neagră.