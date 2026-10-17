Drone misterioase, întâlnite de avioane militare britanice deasupra Mării Nordului. Au fost deschise mai multe anchete

Aparatele fără pilot au fost observate la peste 10.000 de picioare, echivalentul a aproximativ 3.050 de metri, o altitudine mult peste limita obișnuită permisă dronelor civile, potrivit The Independent.

Incidente în timpul unor exerciții militare

Cele două situații au fost semnalate în timpul unor activități diferite ale forțelor aeriene britanice, potrivit informațiilor publicate de presa britanică.

Unul dintre incidente s-a produs în timpul unui antrenament care simula lupte aeriene, iar celălalt în cadrul unui exercițiu de realimentare în aer deasupra Mării Nordului.

Dronele au fost observate în apropiere de Norfolk și Humberside, ambele zburând la altitudini de peste 10.000 de picioare.

Cazurile au fost raportate poliției, iar mai multe investigații externe sunt în desfășurare. Deocamdată nu s-a stabilit dacă dronele reprezentau o amenințare sau dacă prezența lor avea caracter ostil.

Altitudinea la care au fost detectate este neobișnuită. Reglementările britanice prevăd, în mod normal, că dronele trebuie operate sub pragul de 120 de metri, tocmai pentru reducerea riscului de coliziune cu alte aeronave.

Marea Britanie investește peste două miliarde de lire în apărarea antiaeriană

Ministerul britanic al Apărării nu a oferit detalii despre cele două incidente, dar a transmis că și-a intensificat capacitatea de detectare și evaluare a activității dronelor.

Autoritățile investesc peste două miliarde de lire sterline în sisteme mai ample de apărare aeriană și antidronă, programul incluzând modernizarea și menținerea flotei de avioane Typhoon.

Cazurile apar pe fondul unei creșteri puternice a numărului de incidente cu drone în apropierea obiectivelor militare britanice.

În anul încheiat în august 2026 au fost raportate aproximativ 340 de incidente de securitate care implicau drone la sau în apropierea unor obiective ale Ministerului Apărării. În 2025 fuseseră consemnate 250, față de 126 în anul precedent.

Armata ar putea primi puteri suplimentare împotriva dronelor

Fostul ministru conservator al Apărării Tobias Ellwood a susținut că Rusia și Iranul s-ar afla în spatele multora dintre incidente. Afirmația reprezintă însă evaluarea fostului oficial și nu o concluzie anunțată de autoritățile care investighează cazurile.

Pe fondul amenințărilor tot mai frecvente, legislația britanică urmează să ofere personalului militar puterea de a neutraliza dronele considerate o amenințare pentru obiectivele de apărare, fără a mai fi necesară intervenția poliției.

Ministerul Apărării subliniază, în același timp, că simpla observare a unei drone nu înseamnă automat existența unei acțiuni ostile și că fiecare situație este evaluată în funcție de nivelul de risc.