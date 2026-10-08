Roxana Mînzatu lansează „un nou instrument”, Alianțele Școlilor Europene: Să fie deschise copiilor români pentru care o asemenea experiență pare imposibilă

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat astăzi lansarea unui nou instrument european pentru îmbunătățirea „competențelor de bază ale elevilor din UE, inclusiv din România”.

„Alianțele Școlilor Europene” vor fi incluse în noiembrie în Pachetul de măsuri pe Educație al Comisiei Europene, anunță Roxana Mînzatu.

„Lansez un nou instrument, Alianțele Școlilor Europene, cu o țintă foarte specifică: îmbunătățirea competențelor de bază ale elevilor din UE, inclusiv din România, desigur”, a scris Mînzatu pe Facebook.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a scris că „evaluările PISA spun o poveste alarmantă despre capacitatea tinerilor din Europa de a înțelege ce citesc, de a folosi operațiunile matematice, de a gestiona noțiuni din știință”.

Noul instrument urmărește să folosească mai eficient fondurile europene și naționale pentru cooperarea dintre școli și autoritățile din domeniul educației.

„Îmi doresc ca Alianțele Școlilor Europene să acționeze în așa fel încât să maximizeze investiția din Erasmus+ și alte fonduri UE sau naționale în cooperarea dintre școli și autorități școlare”, a explicat ea.

Pentru pregătirea aplicării „la scară largă” a instrumentului, Comisia Europeană a început deja un proiect pilot finanțat prin Erasmus+.

„Pentru a pregăti aplicarea la scară largă a acestui nou instrument pilotăm, începând din acest an, cu bani Erasmus+, conceptul acestor Alianțe”, a scris Roxana Mînzatu.

„De altfel, mă bucur că săptămâna aceasta am putut dezbate subiectul cu eurodeputații în Plenul Parlamentului European de la Strasbourg”, a transmis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene.

400 de școli și autorități școlare participă la primul apel

Roxana Mînzatu a mai anunțat că, de la 1 octombrie, 400 de școli și autorități școlare din Europa au început activitatea în cadrul primului apel Erasmus+ dedicat Parteneriatelor europene pentru dezvoltarea școlară.

„Așa cum le-am spus și acestora, începând cu 1 octombrie, 400 de școli și autorități școlare din Europa au început activitatea în primul apel Erasmus+ dedicat Parteneriatelor europene pentru dezvoltarea școlară”, a spus Mînzatu.

Pentru acest an, programul beneficiază de o finanțare de 20 de milioane de euro.

Banii sunt destinați extinderii modelului de bune practici dezvoltat prin alianțele europene universitare către învățământul primar și gimnazial.

România este implicată în acest proiect prin două proiecte în care inspectorate școlare au rol de coordonator. Cele două proiecte au primit împreună o finanțare de 800.000 de euro și reunesc 10 școli din România, Grecia și Turcia.

Patru dintre școlile românești implicate în proiecte provin din județele Buzău și Vâlcea.

Alfabetizare, matematică și reducerea izolării școlilor rurale

Roxana Mînzatu a prezentat, pe larg, care sunt principalele obiecte ale acestor proiecte:

dezvoltarea și testarea unor metode incluzive de predare, bazate pe principiile de accesibilitate ale Universal Design for Learning

cooperararea în domenii precum alfabetizarea, matematica, competențele digitale și educația civică

reducerea izolării școlilor din mediul rural

crearea unui sistem durabil de formare și colaborare profesională pentru profesori

„Alianțele Școlilor Europene trebuie să ajungă și la elevii și profesorii din medii dezavantajate. Nu îmi doresc un instrument elitist sau care să accentueze inegalități”, a transmis ea.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene spune că își dorește ca oportunitățile oferite prin acest program să fie accesibile și copiilor din România care, în prezent, nu au acces la astfel de experiențe.

„Îmi doresc și voi lucra ca aceste oportunități, aceste ferestre către Europa, să fie deschise și copiilor români pentru care o asemenea experiență pare astăzi imposibilă”, a afirmat Mînzatu.