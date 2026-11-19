Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, susține că femeile continuă să câștige mai puțin decât bărbații în Uniunea Europeană.

„Cu ocazia Zilei Europene a Egalității Salariale, ne reafirmăm angajamentul de a transforma în realitate egalitatea de remunerare pentru fiecare femeie și fiecare lucrător, în fiecare loc de muncă din întreaga Europă. Adevărata egalitate nu poate fi doar un principiu pe hârtie”, susține Mînzatu.

Ea arată că Ziua Egalității Salariale din acest an cade pe 20 noiembrie.

„În mod simbolic, această dată marchează punctul din an în care femeile din întreaga Europă, în medie, nu mai sunt plătite pentru munca lor, în comparație cu bărbații, din cauza diferenței dintre veniturile lor anuale”, spune Roxana Mînzatu.

Vicepreședinta CE afirmă că decalajul salarial nu este inevitabil și că eliminarea lui nu ține doar de drepturi și echitate, ci poate aduce beneficii și economiei, prin crearea unor locuri de muncă mai incluzive, mai productive și mai competitive.

„Ziua Egalității Salariale este atât un moment de reflecție asupra progreselor înregistrate, cât și un apel la acțiune pentru a construi o Uniune a egalității prin capacitarea economică a femeilor, prin eliminarea barierelor și prin asigurarea unui tratament echitabil la locul de muncă. Pentru că atunci când femeile și bărbații sunt plătiți în mod egal, toată lumea beneficiază – lucrătorii, întreprinderile și economia Europei”, adaugă Mînzatu.

Și în România există diferențe între veniturile femeilor și cele ale bărbaților. Datele INS pentru octombrie 2025 arătau că venitul brut realizat de salariatele femei a fost, în medie, cu 491 de lei mai mic decât cel al bărbaților.