Benea a vorbit joi seară la Europa FM despre costurile pe care reforma administrativă le-ar avea pentru propriul partid.

„Cele mai mari pierderi le are PSD-ul, pentru că are cel mai mare număr de primari, cel mai mare număr de președinți de consilii județene”, a spus el. Benea a amintit că, la prima conferință de presă pe această temă, din 9 noiembrie, a susținut că singurul câștigător ar trebui să fie cetățeanul.

Pragurile pentru comune și orașe

Pentru comune, pragul de comasare ar fi de circa 2.500 – 3.000 de locuitori. La orașe, propunerea este ca pragul să rămână de 10.000 de locuitori. Potrivit lui Benea, circa 120 de orașe nu ating această cifră.

Dacă nu se unesc cu localitățile din jur, aceste orașe ar trebui, tehnic, să devină comune. Cele 32 de stațiuni balneoclimaterice ar putea fi tratate separat, la fel ca unele zone din Munții Apuseni și din Delta Dunării. „E complicat, într-adevăr, să spui că orașul Sinaia devine comună”, a recunoscut Benea.

Județe de un milion de locuitori

Pentru județe, Benea a folosit un criteriu aproximativ de un milion de locuitori. Harta curților de apel a fost doar „un punct de pornire” și, în opinia lui, nu va fi harta finală.

„Noi suntem singura țară care nu avem niciun județ, cu excepția București-Ilfov, care să facă milionul”, a spus el. Fără județe mari, România ar pleca „cu șansa a doua în accesarea fondurilor europene”, consideră Benea.

El a respins ideea că județe precum Maramureșul ar dispărea. „Dispare Consiliul Județean, Maramureșul nu dispare”, a explicat europarlamentarul.

„O majoritate tăcută” în PSD

Benea spune că nu a fost sunat și nu i s-a cerut să renunțe la proiect. A primit în schimb mesaje de susținere de la primarii municipiilor reședință de județ și de la primari de comune mari. Recunoaște totuși că simte „o oarecare adversitate” în rândul președinților de consilii județene. „Sunt pregătit pentru orice fel de critici”, a adăugat el.

„Eu cred că este o majoritate tăcută și în interiorul PSD-ului pentru acest demers”, a spus Benea.

Despre alegerile din 2028, el a spus că nimeni nu poate ști câte consilii județene va câștiga partidul: „Poate o să luăm 15, de unde știm noi ce va fi în 2028”.