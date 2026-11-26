Deputata USR Diana Buzoianu a criticat joi, într-un mesaj pe Facebook, proiectul de lege depus în aceste zile de către unii senatori PSD, pentru modificarea Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

Fosta ministră a Mediului susține că propunerile ar putea îngreuna accesul cetățenilor la informațiile solicitate autorităților publice, întrucât proiectul de lege vizează și introducerea unor taxe pentru eliberarea documentelor.

„Fiecare autoritate, propune PSD, și-ar face propriul sistem de tarifare. În funcție de costurile de găsit informațiile”, a scris Buzoianu pe Facebook.

Buzoianu a atras atenția și asupra prevederii care ar permite autorităților să refuze solicitările considerate disproporționate, apreciind că o astfel de posibilitate ar putea limita accesul publicului la informații.

„Dacă cei pe care îi întrebi ceva cred că e «disproporțional» ce informații ai cerut tu, PSD propune ca autoritatea să aibă dreptul să te trimită la plimbare și legal să-ți spună că nu îți mai răspund la întrebare”, a afirmat aceasta.

În acest sens, Buzoianu a invocat și Articolul 31 din Constituție, care stipulează că dreptul persoanei de a avea acces la informațiile de interes public nu poate fi îngrădit.

„În 2028 o să ieșim toți cei care nu acceptăm corupția și incompetența voastră și o să vă întrebați de ce nu ați mai luat nici 15% la alegeri”, a conchis aceasta.

Ce proiect de lege a depus PSD

În această săptămână, mai mulți senatori PSD au depus un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că forma actuală a Legii 544/2001 se îndepărtează de la scopul ei.

În acest sens, proiectul prevede că primele cinci pagini ale documentelor reproduse pe suport hârtie vor fi emise gratuit. Odată cu depășirea acestui prag, solicitanții vor fi nevoiți să plătească.

Proiectul de lege nu menționează explicit valoarea taxei, dar fiecare instituție își va stabili propriile tarife, care trebuie publicate pe site.

În plus, dacă solicitarea formulată implică un volum mai mare și, respectiv, depășește 100 de pagini, ea poate fi respinsă.

În argumentarea elaborării proiectului de lege, inițiatorii au invocat situații în care primăriile au primit sute sau chiar mii de cereri într-un interval scurt, fiind nevoite să mobilizeze mai mulți funcționari pentru pregătirea răspunsurilor.

Legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public a fost adoptată în 2001 și este unul dintre instrumentele legislative esențiale pentru asigurarea transparenței instituțiilor statului. În baza acestei legi, atât cetățenii, cât și jurnaliștii pot solicita informații de interes public.