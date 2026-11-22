„Aflu că Rogobete a făcut un clip în care zice că țigările electronice sunt rele rău pentru sănătate. Și că va face un grup de lucru. Că e grav că tinerii fumează porcării”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Fosta ministră a amintit și de momentul care a împins oamenii spre mijloacele alternative de fumat: „Știți care a fost momentul în care cei mai mulți români s-au lăsat de fumat? Când fumatul a fost interzis în spații închise. Apoi au apărut țigările electronice și o mare parte s-au dus acolo”.

Acuzații de lobby pentru industria țigărilor electronice

Vicepreședinta USR susține că demersul ministrului este lipsit de substanță, după ce PSD a blocat măsuri legislative concrete în Parlament privind restricțiile fumatului electronic.

„Știți cum a votat PSD propunerea de a interzice țigările electronice în spații închise? Împotrivă. Și a picat la vot. Cu argumentul cinic că industria lor aduce prea mulți bani la buget. Spus argumentul oficial, în Parlament”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook.

Buzoianu i-a mai acuzat pe social-democrați de lobby pentru industria de tutun. „Așa că în loc de grupuri de lucru și clipuri de Facebook, domnule Rogobete, mai bine votați proiectele existente și corecte în Parlament. În loc să le respingeți că aduce industria țigărilor electronice prea mulți bani la buget. Adică în loc de lobby pentru ei”, a spus lidera USR.

Reacția acesteia vine după ce, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că instituția pe care o conduce a luat în vizor fenomenul vape urilor ieftine și că a convocat un grup de lucru pentru a analiza legislația privind comercializarea țigărilor electronice și pentru a stabili măsuri de eficientizare a controalelor.