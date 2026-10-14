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O „meduză spațială” uriașă a luminat cerul Statelor Unite. Ce este fenomenul spectaculos apărut după lansarea unei rachete SpaceX

Un nor luminos uriaș, asemănător unei meduze, a apărut pe cerul Statelor Unite după lansarea unei rachete Falcon 9 a companiei SpaceX. Fenomenul spectaculos, cunoscut sub numele de „space jellyfish”, a fost surprins în numeroase fotografii.
O „meduză spațială” uriașă a luminat cerul Statelor Unite. Ce este fenomenul spectaculos apărut după lansarea unei rachete SpaceX
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Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
14 oct. 2026, 06:46, Știri externe
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Fenomenul a avut loc marți, 13 octombrie 2026, în timpul lansării misiunii CRS-35, prin care SpaceX transportă echipamente și provizii către Stația Spațială Internațională (ISS), potrivit NASA. Racheta Falcon 9 a decolat de la Cape Canaveral, Florida, la ora locală 06:33. S-a întâmplat înainte ca Soarele să răsară pentru observatorii aflați la sol.

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Cum a apărut „meduza spațială” pe cer

Fenomenul „space jellyfish” apare în anumite condiții de iluminare, atunci când o rachetă este lansată înainte de răsărit sau după apus. La altitudini mari, gazele fierbinți evacuate de motoare se extind rapid, deoarece presiunea atmosferică este mult mai scăzută decât la nivelul solului.

În același timp, razele Soarelui pot ilumina aceste gaze, chiar dacă la sol este încă întuneric. Combinația produce un nor strălucitor, care se poate întinde pe o suprafață aparent uriașă a cerului. Forma sa amintește de o meduză, cu o zonă centrală luminoasă și prelungiri asemănătoare unor tentacule.

Aspectul norului se modifică pe măsură ce racheta urcă, iar gazele se dispersează în atmosfera rarefiată. Deși imaginile pot părea neobișnuite, fenomenul nu reprezintă o explozie sau o defecțiune a rachetei.

Ce transportă racheta SpaceX către Stația Spațială Internațională

Dincolo de spectacolul vizual, lansarea face parte dintr-o misiune de aprovizionare organizată de NASA. Misiunea CRS-35 utilizează o capsulă cargo Dragon, transportată în spațiu de racheta Falcon 9.

La bord se află peste 2,8 tone de provizii, echipamente și experimente științifice destinate astronauților de pe Stația Spațială Internațională. Încărcătura include și ultima pereche de panouri solare extensibile destinate modernizării sistemului de alimentare cu energie al stației.

Aceste panouri sunt proiectate să suplimenteze energia electrică disponibilă pentru operațiunile și experimentele desfășurate pe orbită. Capsula Dragon este programată să ajungă la stație joi, 15 octombrie, după un zbor de aproximativ 52 de ore.

De ce nu toate lansările SpaceX produc acest efect

Apariția unei „meduze spațiale” depinde de mai mulți factori, inclusiv ora lansării, poziția Soarelui, altitudinea rachetei și condițiile atmosferice. Fenomenul este deosebit de vizibil în apropierea răsăritului sau apusului, când observatorii se află în întuneric, dar gazele evacuate la altitudine sunt deja luminate.

În timpul lansărilor desfășurate ziua, același nor de gaze poate fi mult mai greu de distins pe fundalul luminos al cerului. Fenomenul a mai fost observat și la alte lansări de rachete, însă dimensiunea aparentă și intensitatea luminii diferă de la un eveniment la altul.

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