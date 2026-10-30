Un meteorit vechi de 4,1 miliarde de ani, descoperit în Sahara, dezvăluie noi indicii despre posibilitatea existenței vieții pe Marte

Meteoritul, denumit Teghaza 001, a fost descoperit în 2022, în Mali, la aproximativ 34 de kilometri de localitatea Bir Chali. Acesta a fost găsit sub forma a opt fragmente, cel mai mare având dimensiunile aproximative ale unui pumn, notează Reuters.

Potrivit unui studiu publicat în revista științifică Science, roca s-a format în scoarța marțiană cu cel puțin 4,1 miliarde de ani în urmă, fiind posibil să reprezinte cel mai vechi dintre cei 435 de meteoriți proveniți de pe Marte identificați până în prezent pe Pământ.

Cercetătorii au stabilit vârsta meteoritului prin analizarea cristalelor de zircon care conțin uraniu, folosind o metodă bazată pe transformarea radioactivă a acestui element în plumb.

Teghaza 001 este o rocă magmatică de tip gabro, alcătuită în principal din feldspat și piroxen. Aceasta s-a format prin răcirea lentă a magmei provenite din mantaua planetei.

Dovezi că apa pătrundea adânc în scoarța marțiană

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului privește prezența apei în trecutul îndepărtat al planetei Marte.

Analizele izotopilor de hidrogen și oxigen indică faptul că apa de la suprafață se infiltra în straturile profunde ale scoarței marțiene, unde interacționa cu rocile fierbinți.

Yang Liu, cercetător la Jet Propulsion Laboratory al NASA și coordonator al studiului, consideră că meteoritul păstrează dovezi ale unei perioade în care Marte era probabil mai caldă și mai umedă decât în cea mai mare parte a istoriei sale.

Descoperirea completează datele obținute anterior prin misiunile spațiale, care au identificat urme ale unor râuri, lacuri și chiar ale unui posibil ocean în emisfera nordică a planetei.

Ar fi putut exista viață pe Marte?

Prezența apei lichide reprezintă un element esențial în evaluarea posibilității apariției vieții.

Lee Saper, cercetător la NASA Ames Research Center și coautor al studiului, subliniază că rezultatele susțin ipoteza existenței unor condiții favorabile vieții microbiene pe Marte, fără să demonstreze însă că organismele au existat efectiv acolo.

Potrivit specialiștilor, planeta ar fi avut inițial o atmosferă mai densă și un mediu mai umed, dar aceste condiții s-au deteriorat treptat în primul miliard de ani de existență.

Doar trei meteoriți marțieni cunoscuți provin din această etapă timpurie a evoluției planetei.

Cercetătorii presupun că Teghaza 001 ar putea proveni din regiunile înalte ale emisferei sudice, posibil din apropierea bazinului Hellas, unul dintre cele mai mari cratere de impact de pe Marte.

Roca a fost proiectată în spațiu în urma unui impact violent cu un alt corp ceresc, a călătorit prin Sistemul Solar și a ajuns ulterior pe Pământ. Momentul exact al căderii sale în Sahara rămâne necunoscut.