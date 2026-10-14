Record absolut al roverului Perseverance pe Marte | A reușit să facă în 5 ani ceea ce alte rovere au făcut în 15

NASA a reușit o performanță remarcabilă pe Marte: roverul Perseverance a devenit vehiculul care a parcurs cea mai mare distanță pe suprafața unei alte lumi. Pe 11 octombrie, odometrul său a ajuns la 45,22 de kilometri, peste recordul de 45,16 kilometri stabilit de roverul Opportunity, care a explorat Planeta Roșie între 2004 și 2018.

Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Perseverance a avut nevoie de aproximativ cinci ani și jumătate pentru a depăși recordul, în timp ce Opportunity a parcurs distanța respectivă în aproape 15 ani.

Dincolo de cifre, reușita arată cât de mult a avansat tehnologia explorării spațiale. Perseverance nu doar străbate terenul marțian, ci își poate alege singur traseul printre obstacole, cu ajutorul unui sistem de navigație autonomă care îi permite să analizeze terenul în timp real.

Cum reușește Perseverance să se deplaseze singur

O mare parte din succesul roverului se datorează sistemului AutoNav, dezvoltat pentru a-i permite să se deplaseze cu un grad ridicat de autonomie.

Camerele sale surprind terenul din față, sistemul construiește o hartă tridimensională a obstacolelor, apoi calculează o rută sigură între punctele stabilite de echipa de pe Pământ.

NASA descrie această capacitate drept un fel de „gândire în timpul condusului”.

Perseverence este cu totul altceva față de roverele anterioare

Perseverance poate parcurge astfel până la 412 metri într-o singură zi marțiană (24 de ore și 39 de minute), fără ca fiecare mișcare să necesite o comandă directă de la sol.

Peste 90% din distanța totală parcursă de rover se datorează acestei tehnologii.

Prin comparație, primul sistem de navigație autonomă folosit pe Marte, la bordul roverelor Opportunity și Spirit, a fost utilizat pentru aproximativ 5% din traseul lor.

Diferența față de primele generații este uriașă.

Roverul Sojourner, care a explorat Marte în 1997, analiza doar 20 de puncte de măsurare pentru a evalua terenul din față. Perseverance poate procesa 600.000 de puncte la fiecare analiză.

Misiunea sa inițială prevedea o distanță de cel mult 20 de kilometri. Roverul a depășit de mult această țintă, iar NASA afirmă că toate sistemele sale de deplasare funcționează în continuare.

Ce caută NASA în cele mai vechi roci de pe Marte

Recordul a fost stabilit în timp ce Perseverance se îndrepta spre o zonă numită Idubi, în regiunea Lac de Charmes, de-a lungul marginii vestice a craterului Jezero.

Acolo, cercetătorii investighează unele dintre cele mai vechi formațiuni geologice explorate vreodată în Sistemul Solar.

Rocile din această regiune păstrează indicii despre o perioadă îndepărtată din istoria planetei, cu aproximativ patru miliarde de ani în urmă.

Pe Pământ, formațiuni geologice comparabile au fost în mare parte șterse de eroziune și de mișcarea plăcilor tectonice.

Marte nu are plăci tectonice precum cele de pe Terra, astfel că unele dintre aceste vestigii străvechi au avut șanse mai mari să se păstreze.

O posibilă biosemnătură într-o rocă numită Cheyava Falls

La Idubi, echipa științifică speră să găsească urme ale unor sisteme hidrotermale antice. Acestea ar putea oferi informații importante despre mediile care au existat pe Marte în trecut și despre condițiile în care viața ar fi putut apărea.

Până acum, Perseverance a colectat 29 de probe de roci și regolit, materialul granular de la suprafață. Mostrele provin din mai multe zone ale craterului Jezero, inclusiv din fostul fund al unui lac, dintr-o deltă formată de un râu dispărut și din regiunea marginii craterului.

În timpul explorărilor anterioare, roverul a identificat și o posibilă biosemnătură într-o rocă numită Cheyava Falls.

NASA prelungește misiunea până spre sfârșitul lui 2028

Agenția spațială americană a aprobat recent prima prelungire a misiunii Perseverance. Aceasta a început în octombrie și ar urma să continue explorarea marginii craterului Jezero până aproximativ la sfârșitul anului 2028.

După regiunea Lac de Charmes, roverul va continua de-a lungul marginii craterului și se va îndrepta spre sud, către Rainbow Falls. Acolo se află un bloc de crustă străveche, cu o lățime de aproximativ 100 de metri, ridicat de impactul care a creat craterul Jezero.

Inginerii NASA lucrează și la îmbunătățirea programelor care controlează deplasarea roverului. Cele mai noi actualizări îi permit să execute trasee mai eficiente și să își verifice poziția cu ajutorul hărților realizate din orbită.

Unul dintre obiectivele viitoare este reducerea efectelor luminii solare puternice asupra camerelor de navigație, pentru ca Perseverance să poată lucra mai mult timp în fiecare zi.

Un record care ajută la descifrarea istoriei marțiene

Perseverance face parte dintr-un șir de misiuni NASA care au extins treptat limitele explorării robotice. Sojourner a parcurs aproximativ 100 de metri în 1997, Spirit a ajuns la 7,7 kilometri, iar Opportunity a stabilit recordul anterior, după 5.111 zile marțiene de activitate.

Un alt rover NASA, Curiosity, care explorează craterul Gale din 2012, a depășit deja 38 de kilometri.

Performanța lui Perseverance nu este importantă doar pentru distanța parcursă. Fiecare kilometru în plus îi permite să ajungă mai repede la noi formațiuni geologice, să analizeze mai multe roci și să adune indicii despre evoluția planetei.