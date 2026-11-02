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Experimentul NASA de simulare a unei misiuni pe Marte s-a încheiat. Patru oameni au petrecut 378 de zile în izolare

Patru voluntari au ieșit sâmbătă dintr-un habitat construit de NASA pentru a reproduce condițiile unei misiuni pe Marte, după 378 de zile petrecute în izolare. Timp de peste un an, aceștia au trăit cu resurse limitate, au cultivat plante și au comunicat cu exteriorul prin mesaje întârziate artificial, asemenea astronauților aflați la milioane de kilometri de Pământ.
Experimentul NASA de simulare a unei misiuni pe Marte s-a încheiat. Patru oameni au petrecut 378 de zile în izolare
Sursa foto: X/NASA
Victor Dan Stephanovici
02 nov. 2026, 06:53, Știri externe
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Experimentul s-a desfășurat la Centrul Spațial Johnson din Houston, Texas, unde participanții au intrat pe 19 octombrie 2025, relatează Reuters. „A fost un an extrem de dificil. Astronauți pentru simulare, ținuți în captivitate de bunăvoie”, a declarat Ellen Ellis, responsabilă de asistența medicală a echipajului, după încheierea misiunii.

Cum au trăit patru oameni într-un habitat care imită planeta Marte

Echipajul a locuit într-o construcție realizată prin imprimare 3D, cu o suprafață de aproximativ 158 de metri pătrați. Participanții au avut un program asemănător celui pregătit pentru viitoarele expediții marțiene. Au cultivat plante în sol care imită condițiile de pe Marte, au efectuat exerciții fizice, operațiuni de întreținere și ieșiri simulate pe suprafața planetei.

Una dintre cele mai dificile provocări a fost comunicarea cu exteriorul. NASA a introdus întârzieri între transmiterea mesajelor și primirea răspunsurilor, pentru a reproduce distanța uriașă dintre Pământ și Marte.

În asemenea condiții, astronauții nu pot solicita permanent instrucțiuni și nici nu pot primi imediat ajutor în situații neprevăzute. Participanții au fost nevoiți să ia singuri numeroase decizii și să își organizeze activitățile în funcție de resursele disponibile.

Echipajul a petrecut peste un an în izolare

Echipajul a fost format din comandantul Ross Elder, responsabilul științific Matthew Montgomery, inginerul de zbor James Spicer și medicul Ellen Ellis. Toți patru au acceptat voluntar să petreacă 378 de zile fără contact fizic cu lumea exterioară.

Pentru Marte, riscurile sunt mari”, a declarat Ross Elder după ieșirea din habitat. Acesta consideră însă că trimiterea oamenilor pe Planeta Roșie poate deveni realitate prin cercetare, pregătire și dezvoltare tehnologică. Vanessa Wyche, directoarea Centrului Spațial Johnson, a explicat că experimentul a oferit informații despre gestionarea resurselor, întreținerea unui habitat și adaptarea la comunicarea întârziată.

Ce urmează după cele 378 de zile

Cei patru participanți vor trece prin două săptămâni de evaluări medicale, psihologice și discuții cu cercetătorii NASA. Specialiștii vor analiza modul în care izolarea prelungită, activitățile repetitive și accesul limitat la resurse au influențat sănătatea și performanțele echipajului.

Este a doua misiune din programul CHAPEA. Primul echipaj a încheiat un experiment similar în 2024, după alte 378 de zile de izolare. Datele obținute vor fi folosite pentru pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman, mai întâi pe Lună și, ulterior, pe Marte.

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