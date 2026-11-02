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Armistițiul din zona orașului Oleșkî, încheiat după cinci zile. Lubineț anunță continuarea eforturilor umanitare

După cinci zile de armistițiu, operațiunea umanitară din orașul Oleșkî s-a încheiat, iar civilii care au dorit să plece au primit ajutor pentru a părăsi zona.
Armistițiul din zona orașului Oleșkî, încheiat după cinci zile. Lubineț anunță continuarea eforturilor umanitare
Maria Nițu
02 nov. 2026, 07:23, Știri externe
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Armistițiul instituit în perioada 27 octombrie – 1 noiembrie în zona din jurul orașului Oleșkî, care se află temporar sub ocupație rusească, în regiunea Herson, a luat sfârșit. Înțelegerea a permis desfășurarea unei operațiuni umanitare în această zonă.

Anunțul a fost făcut pe Telegram de Dmitro Lubineț, Comisarul Parlamentului Ucrainei pentru Drepturile Omului, relatează agenția Ukrinform.

„Aceasta a fost o etapă importantă a eforturilor umanitare comune, desfășurate alături de Comisarul rus pentru Drepturile Omului, Iana Lantratova, și coordonate de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump”, a scris Lubineț.

Ombudsmanul ucrainean a declarat că ambele părți și-au respectat angajamentele pe toată durata armistițiului, ceea ce înseamnă că au putut fi livrate ajutoare umanitare în Oleșkî, iar civilii care doreau să plece din oraș au primit sprijin pentru a face acest lucru în siguranță.

Comisarul ucrainean a anunțat că discută în continuare cu omoloaga sa din Rusia despre posibilitatea organizării unor noi inițiative umanitare.

„În prezent, lucrăm împreună cu Iana Lantratova pentru a identifica modalități de a continua astfel de inițiative umanitare. Este esențial să menținem acest mecanism de cooperare, astfel încât să putem continua să ajutăm oamenii și să salvăm vieți”, a declarat Lubineț.

Potrivit informațiilor, Ucraina a instituit armistițiul pe 27 octombrie, la ora 03:00, ora Kievului, într-o zonă delimitată din jurul orașului Oleșkî, pentru a permite desfășurarea unei operațiuni umanitare.

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