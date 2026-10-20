Patru voluntari au petrecut 365 de zile izolați de lumea exterioară, într-o simulare a vieții pe Marte. NASA anunță când se încheie experimentul

Echipajul celei de-a doua misiuni CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) a împlinit un an de izolare într-o bază experimentală construită la Centrul Spațial Johnson din Houston, Texas, anunță NASA. Cei patru participanți au intrat în habitat la 19 octombrie 2025 și urmează să îl părăsească pe 31 octombrie 2026. Deși experimentul reproduce anumite condiții ale unei misiuni marțiene, voluntarii se află pe Pământ, într-un mediu controlat de cercetătorii NASA.

Cum arată viața într-o bază marțiană construită pe Pământ

Habitatul a fost realizat prin imprimare 3D și are o suprafață de aproximativ 158 de metri pătrați.

În interior locuiesc și lucrează patru membri ai echipajului:

Ross Elder, comandantul misiunii;

Ellen Ellis, responsabilă medicală;

Matthew Montgomery, responsabil științific;

James Spicer, inginer de zbor.

Timp de un an, voluntarii au respectat un program conceput pentru a reproduce activitățile unei viitoare echipe de exploratori marțieni.

They’re not just simulating Mars, they’re living it.🧑‍🚀🏠 The CHAPEA Mission 2 crew entered the Mars Dune Alpha habitat on Oct. 19. For 378 days, they’ll live like Martian explorers, simulating life on the Red Planet to help @NASA prepare for future missions to the Moon, Mars, and beyond. — NASA’s Johnson Space Center (@NASAJohnson) November 17, 2025

Aceștia au cultivat plante, au administrat cantități limitate de resurse și au desfășurat activități extravehiculare simulate, purtând echipamente speciale pe o suprafață amenajată pentru a imita terenul planetei Marte. Experimentul urmărește inclusiv modul în care izolarea, spațiul restrâns și sarcinile zilnice influențează sănătatea, performanța și capacitatea de colaborare a echipajului.

Un an fără întâlniri cu familia. Mesajele ajung cu întârziere

Una dintre cele mai dificile condiții ale experimentului este comunicarea cu exteriorul. Pe parcursul misiunii, participanții au păstrat legătura cu familiile prin e-mailuri, cu întârzieri artificiale asemănătoare celor care ar apărea în comunicațiile dintre Pământ și Marte. Într-o misiune reală, schimbul de mesaje poate fi întârziat considerabil din cauza distanței dintre cele două planete.

NASA testează scenarii cu întârzieri de până la 45 de minute pe sens, pentru a înțelege cum pot lua astronauții decizii fără să primească imediat instrucțiuni de la centrul de control. Acest lucru este important mai ales în situații medicale sau în timpul unor operațiuni complexe, când echipajul trebuie să reacționeze independent.

Ce vor să afle cercetătorii NASA din cele 378 de zile de izolare

Pe parcursul experimentului, specialiștii au colectat date despre sănătatea fizică și psihologică a participanților, alimentație, exerciții fizice și performanța în îndeplinirea sarcinilor.

Cercetătorii vor analiza cum influențează resursele limitate capacitatea echipajului de a desfășura activități solicitante, inclusiv ieșirile simulate pe suprafața marțiană. De asemenea, NASA urmărește să dezvolte sisteme care să ajute astronauții să ia decizii autonome atunci când comunicațiile cu Pământul nu sunt imediate.

Grace Douglas, coordonatoarea principală a programului CHAPEA, a declarat că echipa NASA este mândră de angajamentul și realizările celor patru participanți, după un an de activitate într-o misiune intensă și solicitantă. Datele obținute vor contribui la pregătirea viitoarelor misiuni umane de explorare a Lunii și planetei Marte.

Pe 31 octombrie se deschide ușa habitatului

Cei patru voluntari vor ieși din baza experimentală sâmbătă, 31 octombrie, după 378 de zile petrecute în izolare. Ei se vor putea reuni atunci cu familiile, cu care au comunicat pe durata experimentului exclusiv prin mesaje electronice întârziate.

După încheierea misiunii, NASA va desfășura timp de două săptămâni evaluări medicale, psihologice și discuții individuale cu participanții. Ieșirea echipajului din habitat va fi transmisă în direct de agenția spațială americană.