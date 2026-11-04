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Telescopul NASA de 500 de milioane de dolari revine spre Pământ după 22 de ani. Misiunea de salvare a eșuat

Un telescop spațial NASA, lansat în urmă cu aproape 22 de ani și evaluat la 500 de milioane de dolari, urmează să reintre miercuri în atmosfera Pământului, după eșecul unei operațiuni de salvare.
Telescopul NASA de 500 de milioane de dolari revine spre Pământ după 22 de ani. Misiunea de salvare a eșuat
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
04 nov. 2026, 11:56, Știri externe
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Telescopul Neil Gehrels Swift Observatory a fost lansat în noiembrie 2004 pentru a studia unele dintre cele mai puternice explozii din Univers. Proiectat inițial să funcționeze doar doi ani, aparatul a continuat să transmită date științifice timp de peste două decenii, relatează Reuters. NASA estimează că reintrarea în atmosferă va avea loc pe 4 noiembrie, dar momentul exact rămâne incert.

Unde ar putea cădea fragmentele telescopului

Swift are o masă de aproximativ 1.452 de kilograme și se deplasează în jurul Pământului cu peste 27.000 de kilometri pe oră. Specialiștii se așteaptă ca cea mai mare parte a observatorului să se dezintegreze la contactul cu straturile dense ale atmosferei.

Există însă posibilitatea ca unele componente să reziste temperaturilor extreme și să ajungă la suprafață. Potrivit NASA, eventualele fragmente ar putea cădea doar în regiuni situate între aproximativ 20,6 grade latitudine nordică și sudică, din cauza traiectoriei orbitale a telescopului.

Forțele Spațiale ale Statelor Unite estimează la aproximativ 1 la 2.100 riscul ca o persoană de pe Pământ să fie rănită de resturile aparatului. Specialiștii subliniază că locul și ora reintrării nu pot fi stabilite cu precizie până aproape de momentul evenimentului.

NASA a încercat să salveze telescopul cu o navă robotică

Pentru a prelungi viața observatorului, NASA a finanțat o operațiune neobișnuită: trimiterea unei nave care să se conecteze la Swift și să îl tracteze pe o orbită mai înaltă. Misiunea, derulată în colaborare cu compania americană Katalyst Space Technologies, a costat 30 de milioane de dolari.

Vehiculul robotic LINK a fost lansat în iulie, după ce fusese proiectat și construit în numai nouă luni. Planul prevedea apropierea de telescop, atașarea unui mecanism de prindere și ridicarea acestuia pe o orbită unde ar fi putut continua să funcționeze câțiva ani.

NASA: Planul misiunii de salvare a telescopului Swift. Sursa foto: X

Operațiunea a eșuat însă înainte ca nava să ajungă la Swift. La scurt timp după lansare, LINK a început să se rotească necontrolat, iar în august echipa de coordonare a abandonat încercarea de salvare. Experimentul era urmărit cu interes și pentru că tehnologia de capturare a sateliților ar putea fi folosită în viitor pentru repararea sau repoziționarea aparatelor aflate pe orbită.

Ce a descoperit Swift în cei 22 de ani petrecuți în spațiu

Observatorul a fost conceput pentru studierea exploziilor de raze gamma, fenomene extrem de energetice care se produc la distanțe uriașe de Pământ. Cu ajutorul celor trei telescoape, Swift putea detecta asemenea evenimente și își putea orienta rapid instrumentele către sursa lor. De-a lungul anilor, a urmărit și galaxii cu găuri negre supermasive, explozii stelare, comete și asteroizi.

NASA a încheiat operațiunile științifice ale observatorului în octombrie 2026, după ce altitudinea orbitei a coborât la aproximativ 275 de kilometri. Fără un sistem propriu de propulsie care să îi corecteze traiectoria, Swift a continuat să piardă altitudine, apropiindu-se de reintrarea necontrolată în atmosferă.

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