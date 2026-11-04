Prima pagină » Știrile zilei » Descoperire spectaculoasă pe Marte. Oamenii de știință spun că există „activitate” sub suprafața planetei

Descoperire spectaculoasă pe Marte. Oamenii de știință spun că există „activitate” sub suprafața planetei

Oamenii de știință au descoperit gaze care se scurg de pe Marte, ceea ce sugerează că există „activitate” sub suprafața planetei. Un nou studiu arată că planeta roșie ar fi putut cândva să fie vie din punct de vedere geologic.
Descoperire spectaculoasă pe Marte. Oamenii de știință spun că există „activitate” sub suprafața planetei
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
04 nov. 2026, 22:37, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pe suprafața marțiană au fost descoperite fisuri noi, ceea ce sugerează că planeta roșie ar fi putut cândva să fie vie din punct de vedere geologic în adâncul ei și ar putea fi și acum.

Potrivit The Independent, cercetătorii cred că gazul din interiorul planetei își face drum spre suprafață.

Ar putea exista un tip de vulcanism latent în interiorul lui Marte

Un nou studiu a descoperit dovezi că clorura de hidrogen provine din magma înaltă de sub suprafața marțiană. Acest lucru sugerează că ar putea exista un tip de vulcanism latent în interiorul planetei.

Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter a Agenției Spațiale Europene a descoperit clorură de hidrogen gazoasă în atmosfera planetei Marte în 2021. Pe Pământ, aceasta se găsește adesea provenind din izvoarele magmatice. Astfel, oamenii de știință au speculat că același lucru s-ar putea întâmpla și pe Marte.

În cadrul noilor cercetări, oamenii de știință spațiali au descoperit dovezi că există suficientă căldură în interiorul planetei Marte pentru a susține activitatea vulcanică sub suprafață până de curând și chiar în continuare.

Speculații mai vechi cu privire la activitatea vulcanică a planetei

Cercetătorii au speculat de mult timp că Marte ar putea fi activ din punct de vedere vulcanic. Planeta are cei mai mari vulcani din sistemul solar, deși nu este clar cât de activi sunt, iar senzorii de la suprafață au descoperit „cutremure de pe Marte” asemănătoare cu cele care zguduie Pământul.

Însă nu au fost observate curgeri de lavă sau erupții pe planetă. Noua descoperire sugerează că acest lucru s-ar putea întâmpla sub suprafață, gazul scurgându-se dintr-o cameră magmatică, pe care o compară cu un fel de conductă vulcanică din interiorul planetei, potrivit sursei citate.

Cercetătorii cred că, dacă Marte a fost cândva activă în acest fel, ar fi putut crea condițiile necesare vieții. Lava care a străbătut scoarța ar fi putut fi amestecată cu apele subterane, de exemplu, creând mici zone unde viața ar putea prospera în moduri similare cu cele de pe Pământ.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
🚨 Rezultatele alegerilor în SUA. Trump pierde puterea. Congresul american se colorează în albastru. Democrații preiau Senatul și Camera Reprezentanților. Ce curse electorale rămân incerte
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor