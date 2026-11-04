Descoperire spectaculoasă pe Marte. Oamenii de știință spun că există „activitate” sub suprafața planetei

Pe suprafața marțiană au fost descoperite fisuri noi, ceea ce sugerează că planeta roșie ar fi putut cândva să fie vie din punct de vedere geologic în adâncul ei și ar putea fi și acum.

Potrivit The Independent, cercetătorii cred că gazul din interiorul planetei își face drum spre suprafață.

Ar putea exista un tip de vulcanism latent în interiorul lui Marte

Un nou studiu a descoperit dovezi că clorura de hidrogen provine din magma înaltă de sub suprafața marțiană. Acest lucru sugerează că ar putea exista un tip de vulcanism latent în interiorul planetei.

Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter a Agenției Spațiale Europene a descoperit clorură de hidrogen gazoasă în atmosfera planetei Marte în 2021. Pe Pământ, aceasta se găsește adesea provenind din izvoarele magmatice. Astfel, oamenii de știință au speculat că același lucru s-ar putea întâmpla și pe Marte.

În cadrul noilor cercetări, oamenii de știință spațiali au descoperit dovezi că există suficientă căldură în interiorul planetei Marte pentru a susține activitatea vulcanică sub suprafață până de curând și chiar în continuare.

Speculații mai vechi cu privire la activitatea vulcanică a planetei

Cercetătorii au speculat de mult timp că Marte ar putea fi activ din punct de vedere vulcanic. Planeta are cei mai mari vulcani din sistemul solar, deși nu este clar cât de activi sunt, iar senzorii de la suprafață au descoperit „cutremure de pe Marte” asemănătoare cu cele care zguduie Pământul.

Însă nu au fost observate curgeri de lavă sau erupții pe planetă. Noua descoperire sugerează că acest lucru s-ar putea întâmpla sub suprafață, gazul scurgându-se dintr-o cameră magmatică, pe care o compară cu un fel de conductă vulcanică din interiorul planetei, potrivit sursei citate.

Cercetătorii cred că, dacă Marte a fost cândva activă în acest fel, ar fi putut crea condițiile necesare vieții. Lava care a străbătut scoarța ar fi putut fi amestecată cu apele subterane, de exemplu, creând mici zone unde viața ar putea prospera în moduri similare cu cele de pe Pământ.