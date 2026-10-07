Un crocodil de acum 45 de milioane de ani, descoperit în roca din care a fost construit Sfinxul

Fosilele provin din aceeași formațiune geologică din care egiptenii antici au extras piatra folosită la unele dintre cele mai cunoscute monumente de la Giza, relatează CNN.

Un prădător din Egiptul de dinaintea faraonilor

Noua specie a primit numele Herugavialis cairensis și aparținea grupului gavialilor, crocodilieni recunoscuți în special după botul lung și îngust. În urmă cu zeci de milioane de ani, animalul trăia într-un mediu marin de mică adâncime, într-o perioadă în care peisajul Egiptului era radical diferit de cel actual.

Fosilele provin din formațiunea Mokattam, un strat masiv de calcar din nordul Egiptului în care au fost conservate rămășițe de pești, rechini, balene primitive și alte viețuitoare marine. Aceeași rocă a fost exploatată, mult mai târziu, pentru ridicarea unor monumente celebre, inclusiv Sfinxul și piramidele de la Giza.

Un detaliu neobișnuit a contribuit chiar la alegerea numelui noului gen. Un craniu aproape complet, scos la lumină în anii 1920, nu mai are extremitatea botului, ceea ce le-a amintit cercetătorilor de celebrul Sfinx, căruia îi lipsește nasul. Genul Herugavialis a fost numit după Heru, sau Horus, zeul egiptean asociat de cercetători cu creatura mitologică.

Fosile cunoscute de aproape un secol, reinterpretate

Rămășițele nu au fost descoperite recent. Craniul și alte cinci exemplare fuseseră clasificate încă din 1927 drept Tomistoma cairense, din cauza asemănării cu falsul gavial care trăiește în prezent în Asia de Sud-Est.

Analize evolutive moderne și examinarea craniului prin tomografie computerizată au arătat însă că fosilele nu aparțin genului Tomistoma. Diferențele anatomice au fost suficient de importante pentru ca specialiștii să stabilească un gen separat.

Herugavialis avea dinți ascuțiți și un bot lung și subțire, adaptări care sugerează că se hrănea în principal cu pește. Orbitele erau ridicate, astfel încât ochii ar fi ieșit în relief deasupra craniului, o caracteristică întâlnită și la gavialul indian din prezent.

O lume dispărută, ascunsă inclusiv în monumentele Egiptului

În prezent mai există doar două specii din această ramură de crocodilieni, însă fosile ale rudelor lor au fost găsite din Europa până în Japonia. Noua cercetare indică faptul că Herugavialis este una dintre cele șase specii de gaviali cunoscute din regiunea mediteraneeană într-un interval de aproximativ 43 de milioane de ani.

Descoperirea oferă totodată o perspectivă neobișnuită asupra monumentelor vizitate anual și de numeroși turiști europeni, inclusiv români. Calcarul folosit de egiptenii antici păstrează urmele unei lumi marine cu zeci de milioane de ani mai vechi decât civilizația faraonică.

Oamenii de știință au identificat deja în monumentele egiptene numeroase fosile de mici organisme marine, iar cercetătorii consideră posibil ca în blocurile de piatră să existe și fosile de dimensiuni mai mari. Studierea formațiunii Mokattam ar putea scoate la iveală și alte animale care populau apele puțin adânci ale Egiptului preistoric.