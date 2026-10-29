Republica Moldova: Primul mausoleu dedicat eroilor Primului Război Mondial, prinde contur. Cripta monumentului a fost finalizată

Finalizarea criptei de beton marchează încheierea primei etape a construcției, potrivit unui anunț al Asociației „Monumentum”, organizația care a inițiat proiectul în parteneriat cu Primăria Râșcani, anunță Basilica. Lucrările au fost coordonate de colonelul Anatolie Caraman, președintele Asociației Veteranilor Războiului din 1992, cu sprijinul administrației locale și al mai multor organizații și voluntari.

Un monument de opt metri pentru soldații basarabeni

Mausoleul va avea forma unui obelisc înalt de aproximativ opt metri, încununat cu o cruce. Construcția este proiectată pe o fundație de 2,5 metri pe 2,5 metri și va fi înconjurată de o platformă amenajată cu trepte și stâlpi de piatră, pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați.

Pe laturile interioare vor fi inscripționate numele militarilor originari din nordul actualei Republici Moldova, care au murit în timpul Primului Război Mondial.

O placă va fi dedicată preoților deportați în Siberia în perioada represiunilor sovietice. Pe exteriorul monumentului vor apărea și numele persoanelor care au contribuit la realizarea proiectului. Potrivit Asociației „Monumentum”, mulți dintre soldații basarabeni comemorați au luptat în armata Imperiului Rus, inclusiv în apropierea Cetății Hotinului și în sudul Galiției, împotriva trupelor austro-ungare.

Inaugurarea, planificată pentru 11 noiembrie 2028

Proiectul a fost lansat în primăvara anului 2026, cu scopul de a crea un loc de comemorare, pelerinaj și educație istorică pentru generațiile viitoare. Organizatorii și-au propus inaugurarea mausoleului pe 11 noiembrie 2028, la împlinirea a 110 ani de la încheierea Primului Război Mondial.

Asociația „Monumentum” continuă campania de strângere de fonduri pentru următoarele etape ale construcției. La începutul lunii octombrie, organizația anunțase că are nevoie de aproximativ 30.000 de lei pentru achiziționarea materialelor și închirierea echipamentelor necesare lucrărilor. După finalizarea criptei, proiectul va continua cu ridicarea structurii monumentului și amenajarea spațiului comemorativ.