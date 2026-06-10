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Războiul din Ucraina a egalat durata Primului Război Mondial fără niciun deznodământ la orizont

Miercuri, conflictul din Ucraina a atins o bornă simbolică, ajungând la 1.567 de zile de la declanșarea invaziei ruse, exact aceeași durată pe care a avut-o Primul Război Mondial. În ultimele șase luni, frontul a rămas stabil și analiștii avertizează că finalul războiului nu este aproape.
Războiul din Ucraina a egalat durata Primului Război Mondial fără niciun deznodământ la orizont
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 iun. 2026, 15:22, Știri externe
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La patru ani, trei luni și paisprezece zile de când președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat invazia Ucrainei, realitatea din teren contrazice estimările inițiale ale Moscovei de a obține o victorie rapidă, realateză. 

Din data de 24 februarie 2022 și până astăzi, au trecut 1.567 de zile,  conflictul actual, devenind astfel la fel de lung ca Primul Război Mondial, care s-a desfășurat în perioada 28 iulie 1914 – 11 noiembrie 1918, informează AFP

Aceasta este a doua bornă istorică depășită de agresiunea rusă, după ce în luna  ianuarie a anului trecut a depășit durata Marelui Război Patriotic (frontul de Est din Al Doilea Război Mondial). Următorul prag simbolic ar fi durata totală a Celui de-al Doilea Război Mondial (2.193 de zile); pentru a-l egala, conflictul din Ucraina ar trebui să continue până pe 26 februarie 2028. 

Potrivit Ministerului Apărării de la Paris, situația militară la sol a rămas în general stabilă în ultimele șase luni. Nu au fost observate avansuri rusești semnificative pe fronturile din Sumî, Kupiansk-Pokrovsk sau Zaporojie-Herson. 

În paralel, armata ucraineană continuă să atace logistica rusească  prin atacuri țintite cu drone, cum a fost cel asupra orașului Sankt Petersburg, chiar în deschiderea Forumului Economic Mondial. 

Analiștii avertizează că, în ciuda dificultăților evidente, „rușii nu pierd războiul”, amintind că Ucraina se confruntă cu semne de întrebare legate de numărul victimelor și a suferit pierderi materiale semnificative.  

Pe plan diplomatic, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus o întâlnire directă cu omologul său rus Vladimir Putin, într-o scrisoare deschisă transmisă săptămâna trecută.

În paralel, sprijinul internațional pentru Kiev continuă, inclusiv prin deblocarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro. 

De asemenea, liderii statelor baltice și-au reafirmat sprijinul pentru integrarea Ucrainei în NATO, printr-o declarație comună care califică, parcursul Ucrainei către Alianța Nord-Atlantică drept „ireversibil”.

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